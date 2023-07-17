إطلالات رهف الحربي.. السعودية الأولى في مسابقة ملكة جمال أوروبا

في سابقة من نوعها، خطت عارضة الأزياء السعودية رهف الحربي خطوة مميزة في مسيرتها العالمية، من خلال مشاركتها في مسابقة "ملكة جمال أوروبا القارية" المقامة في مدينة نابولي الإيطالية، ونيلها لقب أول سعودية تشارك في هذه المنافسة العالمية التي سيشارك فيها عدد كبير من الفتيات من حول العالم من أجل المشاركة في هذه المسابقة.

وتميزت إطلالاتها التي زادت من شهرتها أثناء حضورها لبطولة كأس الخيل باللون الأبيض بالتفاصيل الراقية والأنيقة والتي جعلت منها حديث السوشال ميديا متغزلين بجمالها وأناقتها الخلابة وكانت قد كشفت عارضة الأزياء السعودية"رهف عن مشاركتها في مسابقة "ملكة جمال أوروبا القارية"، وتمثيلها للمملكة العربية السعودية في المسابقة التي تحتضنها مدينة نابولي الإيطالية، لتسجل بذلك المشاركة الأولى للمملكة في هذه المسابقة الدولية المرموقة ((Miss Europe continental Saudi Arabia في سابقة من نوعها في مطلع يونيو الماضي.

أجمل إطلالات السعودية رهف الحربي لتستوحي منها طلتك الصيفية:

إطلالة باللون الأبيض من دار أزياء "قرمز"

بإطلالة مكونة من قطعتين مفصليتين تألقت العارضة وملكة الجمال رهف بإطلالة من دار تصميم الأزياء السعودية "قرمز" بإطلالة أنيقة بقميص أبيض من الـ"لينين" الخفيف والناعم والمزود بقصة الـ"كيمونو" الأنيقة التي تألقت بها ضمن أجواء صيفية حارة، حيث نسقتها مع تنورة بيضاء من نفس القماش الـ"لينين" الأبيض الساحر والذي اعطى الإطلالة الرونق الصيفي الفاخر والمطلوب.

إطلالة أثناء حضورها ثالث أيام كأس الخيل

بإطلالة باللون الأسود الفاخر وتفاصيل ذهبية رزينة، أطلت العارضة رهف الحربي بكل أناقة لحضور فعاليات كأس الخيل في المملكة العربية السعودية خلال الشهرين الماضيين، وخطفت الأنظار بالعباءة باللونين الأسود والذهبي الفاخر والذي نسقتهما مع فستان أسود أسفل العباءة ليتماشى مع جو الإطلالة المحتشمة والأنيقة.

وبدت غاية في الرقي والأناقة في هذه الإطلالة حيث نسقتها مع تسريحة شعر منسدلة وراقية.

إطلالة باللون الأبيض من براند Pavone السعودي

وكانت الإطلالة الأولى لرهف الحربي في كأس السعودية من المصممة شوق المبارك صاحبة براند "Pavone", وهي من اكثر الإطلالات التي اثارت إعجاب الجميع تحت اسم “رداء لينه” الذي استلهمته المصممة المبدعة من تفاصيل وطبيعة شجرة النخلة وشكلها الخارجي ويحمل أصالة التراث الحساوي في السعودية وبدت غاية في الأناقة بالتفاصيل الـ"أوبليك" التي زينت الـ"كيب" الفاخر والأنيق الذي جمل الفستان من الخارج وأضاف له الكثير من الاناقة والأصالة والهوية السعودية التراثية.

كما نسقت الإطلالة الأخيرة مع عقد من الزمرد الأخضر والألماس الفاخر والذي تماشى مع أناقة الفستان الخيالي والحالم.