وفاة أيقونة الموضة في الستينيات جين بيركن ...أبرز إطلالاتها التي لا تنسى

توفيت المغنية والممثلة الفرنسية جين بيركين، إحدى أيقونات الغناء والتمثيل والموضةفي فرنسا حيث برز اسمها خصوصا بفعل ارتباطها الفني والعاطفي بالمغني الشهير سيرجي غينسبورغ يوم الأحد عن 76 عاما، على ما أفاد مصدر مطلع على القضية.

وعثر على بيركين ميتة داخل منزلها في باريس، وفق المصدر عينه. وكانت هذه الفنانة المولودة في لندن عام 1946، التي ارتبط اسمها ارتباطا وثيقا بالمغني الفرنسي الشهير سيرجي غينسبورغ ، قد كشفت أخيرا عن مشكلات صحية أرغمتها على إلغاء سلسلة حفلات لها.

وكانت بيركين التي غالبا ما توصف في وسائل الإعلام الفرنسية بأنها "الإنجليزية المفضلة لدى الفرنسيين"، أيقونة فنية في فرنسا، مع مسيرة زاخرة بالنجاحات في التمثيل والغناء وخصوصا أنها كما كانت ملهمة لأشهر مصممي الأزياء في العقود الماضية.

وشكل لقاؤها بالمغني والمؤلف الموسيقي سيرجي غينسبورغ إثر انتقالها للعيش في باريس في سن العشرين محطة انتقالية هامة في مسيرتها، إذ كانت بداية علاقة موسيقية وعاطفية أيقونية بين الثنائي استمرت ثلاثة عشر عاما من الفضائح والحب والشغف والموضة.

جولة تذكارية على أفضل إطلالات الفنانة الفرنسية جين بيركن:

الطلة الجمالية التي لطالما تميزت بها

لا نستطيع صرف النظر أو عدم الحديث عن الجمال الأنيق والمثالي الذي كانت تتمتع به جين حيث اشتهرت فتاة الستينيات الأيقونية يمكياجها الناعم الذي كانت تعتمده في معظم الأوقات بآيلاينر أسود اللون تحت الأعين.

وبصمتها الخاصة في تسريحة الشعر الطبيعية بالغرة الأنيقة التي أصبحت تعرف في ما بعد بغرة الفتاة الفرنسية التي استوحيت من جمال وأناقة جين.

أما مكياجها الطبيعي الذي كان يعتمد على نقاء البشرة الصافية ميزها عن كثير من فتيات الستينيات من "تويجي" والعارضة الروسية "أنوشكا" في ذلك الحين.

في الشتاء كان خيارها المفضل شورت قصير من المخمل

خلال فترة انتقالها الأولى إلى باريس كانت إطلالات جين صادمة وجريئة وجديدة على الشارع الفرنسي فقد اختارت في يوم ماطر في باريس التجول بإطلالة رسمت خط إطلالات الشورت في الشتاء حيث شوهدت مرتدية شورت قصير من المخمل الأسود نسقته مع "كيب" من المخمل الأسود أيضا وقميص ساتان أبيض راقي وحذاء "ماري جين" رمز الستينيات.

موضة الـ"شراريب" انطلقت من تعاونها مع "باكو رابان"

خلال جلسة تصوير لإحدى المجلات الفرنسية في أواخر الستينيات أطلت المغنية والفنانة بإطلالة بفستان أسود من قماش الـ"سويد" الفاخر الذي تزين بالشراريب الأنيقة التي ملأت الفستان من توقيع المصمم الإسباني "باكو رابان" الذي كان مصمما جديدا في باريس.

في جلسة توصير لمجلة "فوغ" كانت ما تزال صيحة قماش الـ"سويد" في أوجها بعد ما اعتمدها العديد من مصممي الأزياء من بينهم رالف لورين وديور وإيف سان لروان ظهرت جين بإطلالة أنيقة عام 1971 على غلاف المجلة بتصميم من فيفيان وستوود.