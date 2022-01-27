بيتزا البروكلي بجبنة الشيدر تبدأ بيتزا البروكلي بجبنة الشيدر والصلصة البيضاء مليئة بالأعشاب، والمزينة بزهور البروكلي الطرية والصحية.

ما هي مزايا تناول البروكلي؟

البروكلي غني بالعديد من العناصر الغذائية ، بما في ذلك الألياف وفيتامين ج وفيتامين ك والحديد والبوتاسيوم. كما أنه يحتوي على بروتين أكثر من معظم الخضروات الأخرى. يمكن الاستمتاع بهذه الخضار الخضراء النيئة والمطبوخة ، لكن الأبحاث الحديثة تظهر أن التبخير اللطيف يوفر معظم الفوائد الصحية (1 ، 2).

كما ان البروكلي مليء بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجلد ، بما في ذلك الزنك وفيتامين أ وفيتامين ج (20). كما أنه يحتوي على اللوتين ، وهو كاروتينويد يعمل مثل بيتا كاروتين. يساعد اللوتين على حماية بشرتك من الأكسدة ، والتي يمكن أن تسبب جفاف بشرتك وتجعدها.

مع ذلك، للأسف ، البروكلي يؤثر على عمل الغدة الدرقية ، لأنه من مادة الغدة الدرقية في الطبيعة. هم تلك المواد الكيميائية التي تثبط عمل الغدة الدرقية. تتداخل هذه المادة الكيميائية مع اليود في جسمك ، مما يؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية ويؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية.

بيتزا البروكلي بجبنة الشيدر

المكونات:

1 عجينة بيتزا كبيرة

الصلصة البيضاء

1 ملعقة كبيرة زبدة

4 أوقيات جبنة كريمية

½ كوب حليب

¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

¼ ملعقة صغيرة مسحوق بصل

½ ملعقة صغيرة ريحان مجفف

½ ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف

¼ ملعقة صغيرة ملح

1/8 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الطازج

إضافات البيتزا

12 أوقية زهيرات البروكلي المجمدة ، مذابة

6أوقية جبنة شيدر مبشورة

الطريقة:

نحضر الصلصة البيضاء أولاً. يُمزج الزبدة والجبن الكريمي والحليب ومسحوق الثوم ومسحوق البصل والريحان والأوريغانو والملح والفلفل في قدر صغير. يُسخن ويُقلب على نار متوسطة حتى تذوب الجبنة الكريمية تمامًا وتصبح الصلصة كثيفة ودسمة .

سخن الفرن إلى 450 درجة فهرنهايت. مد عجينة البيتزا فوق صينية البيتزا. وزع الصلصة البيضاء على سطح عجينة البيتزا .

يقطع البروكلي المجمد المذاب إلى قطع أصغر. نرش البروكلي المفروم فوق الصلصة البيضاء على البيتزا. ضع فوقها جبنة الشيدر المبروشة .

نخبز البيتزا لمدة 10-15 دقيقة أو حتى تصبح البيتزا ذهبية اللون ويذوب الشيدر في الأعلى. نقطع إلى ثماني قطع وتقدم !

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