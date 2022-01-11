اسهل وصفة ترياكي روبيان بالخضار إذا كنت ترغب في تقديم هذا الطبق على الأرز ، فعليك أن تبدأ الأرز أولاً، حتى ينضجا معاً بسرعة! لقد استخدمت أحماض جوز الهند ، وهو بديل لصلصة الصويا ، وهو أرق قليلاً في الاتساق وأحلى في المذاق من صلصة الصويا. هذه الوصفة حلوة ومليئة بالأومامي ، تصلح كوجبة غداء خفيفة أو رئيسية مع بعض البروكلي المطهو على البخار أو سلطة جانبية.
اسهل وصفة ترياكي روبيان بالخضار
المكونات:
1 جم جمبري نيء مقشر ومنزوع العرق
نصف كوب جوز الهند أمينوس
1 ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور
1 ملعقة صغيرة ثوم طازج مفروم
1 ملعقة صغيرة سكر بني ، أو حسب الرغبة
1 ملعقة كبيرة خل نبيذ الأرز
1 ملعقة صغيرة زيت سمسم
2 ملاعق صغيرة نشا ذرة
2 ملاعق صغيرة ماء
2 كوب أرز أبيض مطهو على البخار
1 ملعقة كبيرة بصل أخضر مقطع (اختياري)
1 ملعقة صغيرة بذور سمسم (اختياري)
الطريقة:
- ضعي الجمبري المجمد في طبقة واحدة على مقلاة معدنية وضعيه جانبًا.
- تمزج أحماض جوز الهند والزنجبيل والثوم والسكر البني وخل نبيذ الأرز وزيت السمسم في مقلاة كبيرة. يُغلى المزيج على نار متوسطة لمدة 3 إلى 4 دقائق.
- يُضاف الجمبري إلى الصلصة المغلية في طبقة واحدة ويُطهى لمدة 2 إلى 3 دقائق. اقلبه واتركه حتى يتجعد الجمبري إلى شكل "C" ويتغير لونه من الأبيض والوردي ، لمدة 2 إلى 3 دقائق.
- يُمزج نشا الذرة والماء في وعاء صغير مع التحريك لإزالة التكتلات. يُضاف الملاط إلى المقلاة ويُطهى مع التحريك بسرعة ، حتى تتكاثف الصلصة قليلاً ، لمدة دقيقة تقريبًا. ازالة من الحرارة. قدميها فوق أرز مطبوخ ساخن وزيّنيها بالبصل الأخضر وبذور السمسم.
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