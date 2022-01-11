اسهل وصفة ترياكي روبيان بالخضار إذا كنت ترغب في تقديم هذا الطبق على الأرز ، فعليك أن تبدأ الأرز أولاً، حتى ينضجا معاً بسرعة! لقد استخدمت أحماض جوز الهند ، وهو بديل لصلصة الصويا ، وهو أرق قليلاً في الاتساق وأحلى في المذاق من صلصة الصويا. هذه الوصفة حلوة ومليئة بالأومامي ، تصلح كوجبة غداء خفيفة أو رئيسية مع بعض البروكلي المطهو ​​على البخار أو سلطة جانبية.

اسهل وصفة ترياكي روبيان بالخضار

المكونات:

1 جم جمبري نيء مقشر ومنزوع العرق

نصف كوب جوز الهند أمينوس

1 ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور

1 ملعقة صغيرة ثوم طازج مفروم

1 ملعقة صغيرة سكر بني ، أو حسب الرغبة

1 ملعقة كبيرة خل نبيذ الأرز

1 ملعقة صغيرة زيت سمسم

2 ملاعق صغيرة نشا ذرة

2 ملاعق صغيرة ماء

2 كوب أرز أبيض مطهو على البخار

1 ملعقة كبيرة بصل أخضر مقطع (اختياري)

1 ملعقة صغيرة بذور سمسم (اختياري)

الطريقة:

ضعي الجمبري المجمد في طبقة واحدة على مقلاة معدنية وضعيه جانبًا .

تمزج أحماض جوز الهند والزنجبيل والثوم والسكر البني وخل نبيذ الأرز وزيت السمسم في مقلاة كبيرة. يُغلى المزيج على نار متوسطة لمدة 3 إلى 4 دقائق .

يُضاف الجمبري إلى الصلصة المغلية في طبقة واحدة ويُطهى لمدة 2 إلى 3 دقائق. اقلبه واتركه حتى يتجعد الجمبري إلى شكل "C" ويتغير لونه من الأبيض والوردي ، لمدة 2 إلى 3 دقائق .

يُمزج نشا الذرة والماء في وعاء صغير مع التحريك لإزالة التكتلات. يُضاف الملاط إلى المقلاة ويُطهى مع التحريك بسرعة ، حتى تتكاثف الصلصة قليلاً ، لمدة دقيقة تقريبًا. ازالة من الحرارة. قدميها فوق أرز مطبوخ ساخن وزيّنيها بالبصل الأخضر وبذور السمسم .

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