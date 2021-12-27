طبق شتوي: الرشوف

الرشوف أكلة شعبية أردنية منتشرة بين أبناء البادية من بدو الجنوب والوسط والشمال وهي تعد من الأكلات الشتوية وتسمى أيضاً المدقوقة.

ويتم إعداد الرشوف من ثلاثة مواد رئيسية الجريشة، وهي الطحين الخشن من مادة القمح، العدس البلدي، - لبن الشنينة أو الجميد يضاف إليه السمن العربي،ولجعل الأكل ثريداً يتم إضافة الخبز إلى المخلوط وخلط الجميع جيداً.

الرشوف

مقادير الرشوف

كوب عدس بني

كوب جريش قمح

ملعقتان كبيرتان من السمن البلدي

بصلة واحدة حجم كبير مفروم

ملح "حسب الرغبة"

بهار "حسب الرغبة"

لبن جميد جاهز كيلوغرام

شرائح بصلة واحدة

طريقة تحضير الرشوف

أولاً قم بنقع الجريش مع القليل من الماء ثمّ اسلقيه مع العدس حتى ينضج تماماً.

ثم ذوّبي ملعقة من السمن في قدر على حرارة متوسّطة

اقلي فيه البصل حتى يذبل.

ثم صفّي العدس وأضيفيه إلى البصل مع الجريش وقلّبي.

أضيفي الجميد ونكّهي بالملح والبهار.

قلّبي المقادير قليلاً ثمّ أتركي المزيج على النار لحوالي 15 دقيقة حتى يثخن.

ذوّبي ملعقة السمن المتبقية في مقلاة غير لاصقة واقلي فيها البصل الشرائح حتى تحمرّ.

اسكبي الرشوف في أطباق التقديم وزيّني وجهها بالبصل المحمّر والبقدونس، وصحتين وعافية، نتمنى لكم شتاء دافىء.

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