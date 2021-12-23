هناك بائعاً متجولاً كان يتواجد في أحياء نابولي الايطالية الفقيرة وكان يبيع خبزاً خاصاً مفرود ومزخرف بصورة جميلة، حيث كان الفقراء يتهافتون على شراء هذا الخبز، ومع الأيام وأصبح اقبال الناس على هذا البائع كثيراً، فأخذ يتفنن في اعداد هذا الخبز وإضافة شيئاً من الزخرفة عليه.

وفي احدى الأيام حيث كانت الملكة " مارغريتا " وزوجها في جولة لتفقد أحوال المواطنين الفقراء إذ وجدو تجمع وازدحام على ذلك البائع والجميع يأكل من ذلك الخبز اللذيذ، والذي يعده فأعجبها شكله ومذاقه ومن ذلك الوقت أصبحت الملكة تخرج خصيصاً لأكل الخبز المميز .

ولكن رئيس الطباخين في القصر الملكي لم يعجبه خروج الملكة الدائم لأكل ذلك الخبز فأخذ يصنعه لها، وما لبث ان أضاف اليه بعض من صلصة الطماطم فأعجب الملكة أكثر فأكثر .

ثم قام بإضافة الجبن والريحان الأخضر ممثلاً بذلك ألوان العلم الايطالي الأحمر من صلصة الطماطم والأبيض من الجبن والأخضر من الريحان .

سمي ذلك الخبز باسم بيتزا مارغريتا وهكذا اشتهر هذا النوع من البيتزا بهذا الاسم ليومنا هذا، ومن ثم اجتهدت الطهات بجميع انحاء العالم بالتفنن والاضافات على اصناف وانواع البيتزا المختلفة باللون والشكل والطعم .

وأول مطعم بيتزا في العالم يعود إلى العام 1738، ولا عجب في أنه موجود في إيطاليا التي تعتبر بلاد البيتزا. ولكن الغريب في الأمر أن ذلك المطعم ما زال يعمل حتى اليوم ويقدم لزبائنه أشهى انواع البيتزا. ويسمى المطعم "Antica Pizzeria Port'Alba" وقد انطلق من مدينة نابولي في الجنوب الإيطالي.

بدأ تاريخ البيتزا منذ العصور القديمة عندما صنعت عدة حضارات قديمة الخبز المسطح ووضعت الإضافات فوقه. وثقت كلمة بيتزا لأول مرة في 997 بعد الميلاد في جيتا وفي أماكن مختلفة من إيطاليا الوسطى والجنوبية، وعلى الغالب كان فوكاتشيا هو الجد للبيتزا وهو عبارة عن خبز مسطح مع بعض الإضافات مثل الجبن أو بعض الأعشاب.

بيتزا الخضار السريعة لسهرة الكريسماس

مقادير بيتزا الخضار السريعة لسهرة الكريسماس

مقدار من عجينة البيتزا الأساسية

1 كوب من صلصة البيتزا

3 ملعقة كبيرة من صلصة البستو

1 حبة فلفل أحمر مفروم

1 حبة فلفل أصفر مفروم

1 حبة فلفل أخضر مفروم

فطر "حسب الرغبة"

120 غ جبن الفيتا مفرومة "حسب الرغبة"

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 عبوة فطر مقطع

1/2 ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير بيتزا الخضار السريعة لسهرة الكريسماس

أولاً قومي بفرد عجينة البيتزا بالصينية و وزعي كمية صلصة البستو فوقها ثم أضيفي صلصة البيتزا

ثم اخلطي الفلفل الملون والفطر والملح وزيت الزيتون ووزعيه على سطح العجينة المدهونة بالصلصة

ثم انثري جبنة الفيتا المفرومة واشوي البيتزا لمدة 15 دقيقة بالفرن، وصحتين وعافية على قلب الجميع، وكل عام وأنتم بألف خير.

أنواع البيتزا

بيتزا مارجريتا بالخضراوات

بيتزا الدجاج والباربكيو

بيتزا اللحم

بيتزا البيبروني

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