بيجامات ربيع 2020... راحة وأناقة خلال الحجر المنزلي

فكتوريا سيكريت هي من أكثر الماركات التي تهتم بتفاصيل البيجامات بألوانها المميزة وتصاميمها الراقية.

تتميز فكتوريا سيكريت بتصميم القطع المسائية والنوم الحالمة وهذا ما يبرز في مجموعة ربيع وصيف 2020، حيث صممت تشكيلة البيجامة بإسلوب يعكس الطابع الرومنسي والهادئ مع قصات أنثوية ناعمة تجعل من إطلالتك ساحرة عند كل مساء، وتأتي مجموعة فكتوريا سيكريت بعدة قصات من الساتان والقماش القطني الناعم والحرير الفاخر وبالوان راقية وجذابة.

وحتى تكوني أنيقة خلال الحجر المنزلي اخترنا لكِ هذه المجموعة ذات الألوان الربيعية والصيفية والقصات المريحة التي تتناسب مع هذه الأيام.

المزيد من إطلالات المشاهير:

أحدث صيحات مكياج وأظافر "البقاء في المنزل" لإيقاف انتشار فيروس كورونا

شقيقة أمل كلوني تطلق كمامات بطبعات الجيش وجلد النمر لمكافحة الكورونا