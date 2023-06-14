بيلا حديد الوجه الإعلامي لعلامة تشارلوت تيلبيري.. "رمز الجمال في العصر الحديث"

انضمت عارضة الأزياء وأيقونة الموضة للجيل الجديد بيلا حديد إلى قائمة شارلوت تيلبوري المليئة بالنساء الجميلات والمليئات بالطاقة، لتصبح وجها للعلامة التجارية جنبا إلى جنب مع كيت موس وليلي جيمس وجوردان دن، حيث ستنضم بيلا إلى نخبة الملهمات النسائيات للعلامة لتشكل روحا وطاقة جديدة للعلامة.

ستركز الشراكة على غرس الثقة الداخلية والخارجية لمحبي الجمال، وستضيف الكثير بالتأكيد إلى سحر المكياج.

بيلا حديد بعيون تشارلوت تيلبيري

"بيلا هي موهبة تحدد الأجيال في طليعة روح العصر الثقافي وأنا متحمسة جدا للكشف عن شراكتنا الإبداعية"، كما تقول تيلبيري. "إنها رمز جمال في العصر الحديث، ساحرة تماما، ومتعاونة ولطيفة إلى حد لا يمكن وصفه، وهي مهووسة تماما مثل هوسي بكسر الحدود وتجاوز العالمين الواقعي والافتراضي نحن نعشق طاقتها وجرأتها"

هكذا وصفت الرائدة وسيدة الأعمال تشارلوت تيلبيري الوجه الجديد، بيلا حديد.

بيلا حديد تقود النسخة الجديدة "بلر" لأقلام "بيلو توك"

التأثير المطفي يلتقي بالخاصية اللامعة والرطبة! هكذا تصف الدار آخر ابتكاراتها وتعديلاتها التي أجريت على خط "بيلو توك" ليأتي إلينا بصورته الجديدة تحت اسم Airbrush Flawless Lip Blur، فلفرشاة والسائل الجديدين كليا يعملان على خلق تأثير زيتي وخملي ومطفي في ذات الوقت للحصول على تغطية شفاه كاملة وأنيقة تدوم لساعات وساعات.

وتنعمل على إضفاء تأثير مورد على الشفاه لتبدو أكثر طبيعية. يتكون هذا المنتج المرطب الجديد من جرعة إضافية من "الهايلارونيك أسيد" وباودر توريد وتنعيم الشفاه الحصري من العلامة. إنه بالفعل المنتج الذي يعمل على صنع إطلالة خالية من العيوب.

يحمل المنتج الجديد ثمانية درجات تتأرجح تحت مظلة الألوان الأنثوية والناعمة والقوية بدءا من اللون الأحمر الوردي الغامق وصولا إلى ظل وردي فاتح لتأثير طبيعي ومشرق.

وتقول بيلا حديد "إن أكثر الألوان تناسب الحياة اليومية والعملة هي برقم 236 للمعان وقوة ثبات عاليين ولون لا يضاهى...إنه ببساطة اللون الأقرب إلى ما يجب أن تكون عليه شفاهك".

كانت بيلا حديد بالفعل مهووسة بعمل تشارلوت تيلبيري منذ البادية من خلال المكياج الذي كانت تتزين به العارضة منذ البداية، وتصوير جلسات إعلانات الأزياء لدور مثل توم فورد إضافة إلى إطلالات المكياج اليومية. "أرى على الفور الفرق الذي يحدثونه على بشرتي.