بينها الألم العضلي التليفي.. أمراض عادة ما يتم الخلط بينها وبين التهاب المفاصل

إذا سبق وعانيتِ من آلام المفاصل، فأنتِ تعرفين مدى إعاقتها لروتينك اليومي، كما قد تشعرين بالإحباط أثناء محاولة التوصل لسبب الألم خاصة أنه قد لا ينتج عن سبب واضح، مثل الإصابة أو النوم على فراش غير مريح.

ووفقا لمجلة "باسل"، يميل معظم مرضى آلام المفاصل للاعتقاد أن السبب الكامن وراء آلامهم هو مرض التهاب المفاصل، ولكن الحقيقة هي أن هناك العديد من الأمراض التي قد تؤدي إلى آلام مزعجة في المفاصل:

1. عدوى المفاصل

يخلط العديد من الناس بين هذا المرض والتهاب المفاصل، بسبب تشابه الألم، ولكنه أكثر خطورة ويحتاج إلى تدخل جراحي سريع لتطهير المفاصل، ولكن لحسن الحظ لا يعتبر هذا المرض شائعًا، كما يمكن تمييزه من حدة الألم.

2. الألم العضلي التليفي

يسبب الألم العضلي الليفي آلام شديدة في مناطق متعددة في الجسم، ومشاكل في النوم، والتعب، والاجهاد العاطفي والعقلي، ولكن كثيرًا ما يخلط الأطباء بينه وبين التهاب المفاصل.

3. عصب مضغوط في الظهر

تعرض أعصاب الظهر للضغط يمكن أن يتسبب في معاناة هائلة، وغالبًا ما يتم الخلط بينه وبين أمراض أخرى مثل التهاب المفاصل، ولكن يمكن تمييزه بالشعور بألم يمتد من الظهر إلى مفصل الورك والركبة، أو بالخضوع لفحص بالأشعة السينية.

4. التهاب المفاصل الروماتويدي

يختلف التهاب المفاصل الروماتويدي عن التهاب المفاصل العظمي في الأعراض والعلاج، ولكن يمكن التمييز بينهما من خلال مجموعة متنوعة من اختبارات الدم والآشعة.

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