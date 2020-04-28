بينها البليزر الفضفاض... صيحات لا يعفو عنها الزمن لجميلات ما فوق الـ 40

الاهتمام بالأناقة والجاذبية يهم كل سيدة مهما كان عمرها، فتجاوز العشرينات أو الثلاثينات لا يعني عدم اعتناء السيدة بجمالها وأناقتها.

إلا أن الأمر قد يكون محيرًا عندما يتعلق بكيفية اختيار الإطلالات والصيحات المناسبة، وعلى الرغم من أن ظهور صيحات جديدة مستمر طوال الوقت ليظهر ما يطيح بالسابق، إلا أن هناك صيحات لا منافس لها، وخاصة للواتي تجاوزن الأربعين.

لذا، ومن خلال مجلة "هو وات وير"، جلبنا صيحات لا يعفو عنها الزمن لجميلات ما فوق الـ 40:

الشورت البرمودا

يعتبر الشورت البرمودا من الصيحات التي تحظى بشعبية كبيرة، حيث يتميز بتصميمه الفضفاض والطويل وإمكانية تنسيقه بأكثر من طريقة، بما في ذلك تنسيقه مع جوارب منقوشة أو سوداء كلاسيكية بنقشة البولكا دوت وغيره، كما يمكنك ارتدائه كإطلالة كاجوال أو حتى رسمية.

الجينز

تعتقد الكثيرات أن الجينز لا يناسب سن الأربعينات وما فوق، ولكن ذلك ليس حقيقًا.

فبالإضافة لكونه لا غنى عنه، يعد الجينز من الصيحات التي لا يعفو عنها الزمن لكل سيدة، بما في ذلك الأكبر من 40 عامًا، كما أنه من الضيق إلى الفضفاض وغيره، يمكنك اختياره بالتصميم المفضل لديكِ.



البيلزر الفضفاض

يأتي البليزر وخاصة الفضفاض، من القطع الأساسية في خزانة كل سيدة واللا غنى عنها للواتي فوق سن الأربعين، إذ يضفي لمسة عصرية وجاذبية خاصة من نوعها للإطلالة ويمكن تنسيقه بأكثر من طريقة، كما يمكنك اختياره بنقشات متنوعة مثل الكاروهات أو التقليمات وغيره.



الجمبسوت

لا تتخلي عن الجمبسوت، فهذه القطعة المميزة ستضفي مزيدًا من الجاذبية على إطلالتك ولن تقلل من أناقتك على الإطلاق، بل العكس تمامًا.

ومن بين تصميمات الجمبسوت المتنوعة، يمكنك اختيار الذي يشبه في تصميمه القميص أو البليزر، حيث يكون مزودًا بالياقة الكلاسيكية وصف الأزرار مع حزام أنيق.



الألوان الزاهية

بعد تجاوز الثلاثينات والأربعينات، تظن الكثيرات أنه يجب اختيار ألوان محايدة وغير زاهية لان ذلك لن يناسب عمرهن، ولكن ذلك ليس صحيحًا بالمرة، فكونك تخطيتِ الأربعين لا يعني أنه لا يمكنك الاستمتاع بالموضة والألوان كما ترغبين.

اختاري اطلالات بألوان منعشة وزاهية كما ترغبين، فالعمر مجرد رقم، وليس عليكِ سوى اختيار ما يناسب شكل جسمك ويريحك.

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