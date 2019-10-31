بينها الجدي.. تعرف على أكثر الأبراج طموحًا

الطموح جزء أساسي لا يتجزأ من أي شخصية ناجحة، فالحياة مليئة بالمصاعب والتحديات، والشخص الطموح فقط هو الذي يستطيع المثابرة والكفاح حتى يصل إلى أحلامه، ففي الوقت الذي يستسلم فيه معظم الناس للأوضاع السيئة والظروف، يشق الطموح طريقه إلى أوضاع أفضل، وفيما يلي جلبنا لكم من مجلة "إيليت ديلي" أكثر الأبراج طموحًا:

الحمل: يسعى ليكون الأفضل

يبذل الحمل كل ما في وسعه في أي مهمة يتولاها، وإلا لن يقوم بها، فهو شغوف ولا يستطيع اهمال شيء أو التكاسل فيه، فهو لا يخطط لعمل شيء أو يسعى وراء حلم إلا إذا كان مدفوعًا بالشغف والطموح القوي.

الثور: يخطط لأشياء عظيمة

الثور لا يكتفي بالأحلام الصغيرة، بل يطمح لتحقيق العظمة سواء كان ذلك يتعلق بالثراء والترف أو الراحة، ولكنه يدرك أن الحصول على هذه الأشياء يتطلب عملاً شاقًا، واجتهادًا، والأهم من ذلك، الطموح. وعلى الرغم من أن طبيعته التنافسية قد لا تبدو واضحة للوهلة الأولى، لكنها موجودة وتظهر بقوة في الوقت المناسب.

الأسد: يسعى لإظهار روعته للعالم

الأسد متفاخر بطبعه ويود اظهار روعته للجميع، فهو يطمح للشهرة قبل أي شيء، والفوز بكل الجوائز ليصبح الشخص الأكثر شعبية وإعجابًا في العالم. فالأسد يحب نفسه ويقدرها، ويعلم أنه يستطيع أن يكون الأفضل لذلك يتنافس بضراوة لتحقيق حلمه.

الجدي: يركز على هدفه

لا يسعى الجدي لأن يكون الأفضل لأنه يعتقد أنه كذلك بالفعل، أو على الأقل لديه القدرة أن يكون الأفضل، وهو دائماً ما يكون مستعدًا للعمل وتطوير نفسه حتى يصل إلى طموحه المتمثل في إدراك كل إمكاناته، فضلا عن كون طموحه واقعي، ويعلم أنه عليه التركيز على هدفه دائما إذا أراد الوصول إليه.

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