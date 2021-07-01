بينها الحمل... هذه الأبراج تتخطى الهموم بالفكاهة

عادة ما ينقسم الناس إلى نوعين في المواقف الصعبة، أولئك الذين يتعاملون مع الموقف بجدية، وأولئك الذين يستخدمون حس الفكاهة والمرح للتخفيف من حدة الموقف على أنفسهم والآخرين.

تتمسك الابراج التالية بحس الفكاهة وسط الهموم، فهي سلاحها الذي يساعدها على تخطي الأوقات العصيبة، والتخفيف من ضغوط الحياة وتوترها:

برج الحمل

حماسة برج الحمل معدية، فهو يجيد الاستمتاع بالحياة، واسلوبه الودود والدافئ يجعل من حوله يشعر بالراحة حتى في المواقف الصعبة، ووسط الهموم يعتمد على المزاح للتخفيف من حدة الموقف.

برج الجوزاء

الجوزاء مغامر بطبعه، وهو دائما مستعد لتجربة أمور جديدة، وفي حين أنه من جيدا لمسؤولياته، إلا أنه يفضل التخفيف من التوتر في المشاكل ببعض النكات والفكاهة لمساعدة الآخرين من حوله على الاسترخاء.

برج القوس

القوس مرح ولا يستطيع قضاء يومه دون مزاح، مما يجعله الشخص المفضل لدى معظم من حوله، ولذلك يشعر أنه مسؤول عن التخفيف من حدة توتر الآخرين بالدعابة، لتهدئتهم حتى يتمكنوا من التفكير في حلول المشاكل التي تواجههم بعقلانية.

برج الدلو

الدلو جاد للغاية فيما يتعلق بالأهداف التي حددها لنفسه، ولكنه يجيد الاستمتاع بالحياة اثناء السعي وراء أهدافه، فهو مرح ويعلم أنه يمكن التغلب على أي تحدي بالتفكير الهادئ وبعض المرح.

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