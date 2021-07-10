بينها السرطان.. 5 مشاكل صحية غير متوقعة وراء المعاناة من "الزُغطة"

يعاني بعض الأشخاص من الفواق أو الحازوقة أو ما يعرف بـ"الزُغطة" على نطاق واسع، وتعتبر هذه الحالة من بين الألغاز التي لم يتم حلها بشكل كامل حتى الآن، وبالرغم من أنها ناتجة عن تقلصات لا إرادية في الحجاب الحاجز للانسان، إلا أن الصوت الشائع للزغطة يكون نتيجة انغلاق الحبال الصوتية بعد ذلك.

عادة لا تستمر الزغطة لفترة طويلة، ولكن عندما تكون لأكثر من 48 ساعة، فإنها تصبح مصدر قلق، وبالرغم من أن سببها يمكن أن يكون شيئًا بسيطًا مثل تناول الكثير من الصودا، إلا أن هناك بعض الأسباب التي تمثل وجود مشكلة أساسية.

وفيما يلي بعض المشكلات الصحية التي تسبب الزغطة المزمنة:

أمراض الجهاز العصبي

نظرًا لأن الزغطة تحدث بسبب الأنظمة المعقدة التي تشمل الجهاز العصبي المركزي والمحيطي، فإن وجود عدوى أو مشاكل تؤثر على الجهاز العصبي قد تسبب أيضًا الزغطة المزمنة، كما يمكن أن يؤدي أي خلل في الدماغ أيضًا إلى حدوثها، حيث تتحكم الدماغ في التنفس.

وهناك بعض الاضطرابات الدماغية التي قد تؤدي إلى الزغطة مثل: ( التصلب المتعدد، إصابة الدماغ، الاضطرابات مثل التهاب الدماغ والتهاب السحايا، السكتات الدماغية وأورام المخ، إصابات الحبل الشوكي).

مشاكل الجهاز الهضمي

تسبب أي مشكلة في المعدة أو الأمعاء أو الكبد أو البنكرياس إلى حدوث الزغطة، ويمكن أن تسبب عادات مثل شرب الكثير من الصودا والإفراط في تناول الطعام أو تناوله سريعًا أو تناول الحلوى في حدوثها، وهناك بعض الأمراض التي يمكن أن تسبب هذه الحالة مثل ( قرحة المعدة، اليرقان، التهاب الزائدة الدودية، مرض كرون).

مشاكل التمثيل الغذائي والأدوية

تؤدي بعض الأدوية أيضًا إلى حدوث الزغطة كأثر جانبي مثل أدوية التخدير والسكري واضطرابات الكلى والمنشطات والمهدئات والأدوية المستخدمة في العلاج الكيميائي).

العمليات الجراحية

تؤدي العديد من العمليات الجراحية التي تشمل الجهاز العصبي أو الدماغ أو في بعض مناطق الجهاز الهضمي أو الحجاب الحاجز إلى حدوث الزغطة.

مشاكل القلب والأوعية الدموية

يمكن أن تحدث الحازوقة نتيجة لوجود مشاكل في القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والالتهابات، كما يمكن أن تكون من العلامات التحذيرية لحدوث نوبة قلبية وشيكة، ويمكن أن يكون السرطان أيضًا سببًا أساسيًا للزغطة المزمنة.

التهاب الأعصاب

نظرًا لأنها تكون ناتجة عن تقلصات الحجاب الحاجز، فإن أي تهيج أو التهاب في الحجاب الحاجز أو العصب الحائر، يسبب هذه الحالة، ويمكن أن تؤدي أسباب مختلفة إلى تهيج تلك الأعصاب : وجع الحلق أو التهاب الحنجرة أو حمض ارتجاع أو الالتهاب الرئوي.

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