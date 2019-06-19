من التقليدي إلى العصري.. هكذا تتألق نجمات بوليوود بالنقشات على طريقتهن الخاصة (صور)

من بين التصاميم والأفكار المتنوعة، تضفي النقشات بمختلف أشكالها وألوانها، طابع خاص وروح مميزة للإطلالة، حيث يمكنها أن تزيدها نعومة أو جرأة، كما أنه كثيرًا ما تعد النقشات هي الإكسسوار الأبرز في الإطلالة.

ومثل العديد من السيدات، تقع الكثيرات من نجمات بوليوود في حب النقشات ويخترنها بما يتناسب مع ذوقهن، ومن خلال مجلة "فوغ" الهندية، نقدم لكِ كيف تألقت نجمات بوليوود بالنقشات على طريقتهن الخاصة:

أنانيا بانداي

تتميز "أنانيا" بأسلوبها الشبابي الرقيق والعصري، وفي هذه الإطلالة ارتدت فستان برتقالي ذا أشكال لحيوانات وطيور نسقته مع جاكيت جينز قصير وسنيكرز أبيض في إطلالة عصرية ومميزة من توقيع "هاوس أوف ماسابا".

بريانكا شوبرا

تعد "بريانكا" من أكثر النجمات التي تلفت الأنظار بإطلالاتها المميزة والتي دائمًا ما تتميز بأسلوبها العصري الفريد، وفي هذه الإطلالة، سرقت "بريانكا" الأضواء ببدلة استثنائية من توقيع "أنا سوي" تميزت بتلك النقشة التي طغت عليها.

سونام كابور

لا تقتصر النقشات على أشكال الورود والبولكا دوت وما شابه، حيث تعد الكلمات أو العبارات أحد أبرز صيحات النقشات حاليًا، والتي اختارتها "سونام" في ذلك الساري المميز من "هاوس أوف ماسابا" الذي جمع بين الكلاسيكية الهندية والعصرية.

سوناكشي سينها

على غرار "سونام" اختارت "سوناكشي" نقشة الكلمات والعبارات المفعمة بالألوان في هذه الإطلالة المميزة من توقيع "أناميكا خانا"، وذلك خلال جولتها الترويجية لفيلم "كالانك".

عليا بهات

تتميز "عليا" بأسلوبها الذي يجمع بين البساطة والجرأة مع لمسة من العصرية لكن دون مبالغة أو تكلف، وفي هذه الإطلالة، ارتدت "عليا" فستان انسيابي فضفاض بلون الفوشيا مزين بنقشة باللون الأسود، وأضفت مزيدًا من الجاذبية من خلال ارتداء حذاء بلون الفوشيا أيضًا لتتميز اطلالتها بصيحة المونوكروم.

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