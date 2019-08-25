تعرفي على أسباب الحمل الكاذب وطرق علاجه

من السهولة تحديد أعراض الحمل مبكرًا كالغثيان الصباحي، والنفور من بعض الأطعمة وتورم الوجه، لكن ماذا تفعلين إذا كان لديكِ كل هذه الأعراض ولستِ حاملًا؟ وعلى الرغم من جنونية هذا الموضوع إلا أنه يحدث على أرض الواقع.

نشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" مقالًا عن ما هو الحمل الكاذب، وأعراضه وطرق علاجه، فهذه الحالات تحدث بمعدل حالة واحدة كل عام تشعر فيها المرأة بأعراض الحمل الكاذب ومن الممكن أن تستمر شهورًا وأحيانًا سنوات.

تتعدد أسباب الحمل الكاذب منها: الإصابة المتكررة بالاكتئاب، الإجهاض المتعدد، ورم المبيض، التعرض للاعتداء الجنسي وبعض المشاكل النفسية التي تسبب للنساء اضطراب انفصالي حيث ينتقلن ذهنيًا إلى الحمل الكاذب.

للحمل الكاذب أعراض شائعة مثله في أغلب الأحيان كالحمل العادي: التعب والغثيان، آلام الظهر، تشنجات الساق، انتفاخ البطن، زيادة الوزن، توقف الدورة الشهرية، الشعور بحركة الجنين وإنتفاخ الثديين، هذا المرض يجعل العقل قادرًا على التحكم في دفع الجسم للشعور بكل أعراض الحمل الطبيعي.

لعلاج حالات الحمل الكاذب، يتم عمل جميع الفحوصات المعتادة مثل فحص الحوض والموجات الصوتية على البطن والبحث عن وجود ورم لاستئصاله أو علاجه، وتخضع المريضة لفحص نفسي كامل لتبين وجود أي إضطرابات نفسية.

وفي أغلب الحالات يكون الدعم العاطفي والنفسي هو أفضل طريقة للعلاج وعدم إخبار السيدة أنها تعاني من الحمل الكاذب مرة واحدة ولكن تدريجيًا بدءًا من انتظار نتائج المختبر حتى يتم مساعدتها للتوصل لتلك الحقيقة بنفسها، ويجب ان يتم علاج تلك الحالات تحت إشراف طبي متكامل.

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