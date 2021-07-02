بينها شعورك الحقيقي تجاه عائلته.. تجنبي البوح بهذه المشاعر لشريكك

التواصل أساس أي علاقة، ومن الضروري أن تعبري عن مشاعرك لشريكك، وأن يكون الامر متبادل، ومع ذلك هناك بعض الحالات التي لا يجب أن تفصحي فيها عن مشاعرك لشريكك لتجنب المشاكل التي يمكن أن يسببها ذلك الامر، بما في ذلك المواقف التالية:

الأمور المزعجة في شريكك

قد تشعرين بالغضب من بعض الأمور الصغيرة التي يفعلها شريكك طوال اليوم، ومع ذلك، إذا كنت سعيدة بشكل عام وكانت علاقتك قوية، تجنبي ذكر هذه الأمور المزعجة التي قد تشعر شريكك بعدم الأمان.

مشاعرك المتبقية لحبيبك السابق

من المحتمل أن يكون لديك بعض المشاعر المتبقية لشريك ما من علاقة سابقة، وفي حين قد تشعرين بالحاجة لمناقشة الامر مع شريكك الحالي، إلا أنه من الأفضل لكِ أن تتحدثي في الامر مع اصدقائك بدلا من شريكك.

شعورك تجاه عائلته

ما لم تكن عائلة شريكك تخلق بيئة سامة بشكل ما، فلا داعي لإخبار شريكك بمشاعرك السلبية تجاه عائلتك، حيث يمكنك المزاح والضحك مع شريكك، ولكن اياكِ وقول شيئًا مهينًا عنهم.

جاذبية الاصدقاء

على الرغم من أن الانجذاب تجاه شخص آخر قد يكون أمرًا طبيعيا، إلا أن إخبار شريكك عن هذا الانجذاب لن يؤدي في الغالب إلا إيذاء مشاعر شريكك والغيرة وعدم الأمان والحرج.

الشكوك في العلاقة

لا تخبري شريكك بأنه لديك شكوك في العلاقة، إلا إذا كانت لديك شكوك ملحة بشأن العلاقة، وتحتاجين لتغيير الوضع الراهن.

مشاعرك السلبية تجاه أهدافه

عندما تتشاركين حياتك مع شخص ما، عليكِ التحدث عن خطط بعضكما البعض للمستقبل، بما في ذلك الأهداف وكيف يمكن أن تؤثر عليكما كزوجين، ومع ذلك، تجنبي التحدث عن مشاعرك السلبية تجاه أهدافه وطموحاته.

الأشياء التي تفتقديها في العلاقات السابقة

على الرغم من أن هذا أمر طبيعي تمامًا، ولا يشير إلى أي نوع من عدم الرضا عن شريكك الحالي، إلا أنه يجب ألا تقولي ذلك لشريكك، وبدلاً من ذلك، حاولي إيجاد طريقة لدمج أي شيء تفتقديه في حياتك الحالية.

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