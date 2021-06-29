جميلة البوابة: ما هو الجيم الرياضي للوجه  ؟

تمامًا كما نمارس التمارين الرياضية العامة ونعمل على تطوير وتقوية عضلات جسمنا للحصول على تناغم عضلي ملائم، يحتاج وجهنا أيضًا إلى بعض التمارين للحفاظ على مرونته ...

هذه التقنية معقدة ولكنها أيضًا سهلة الفهم. الجيم الرياضي للوجه Face Gym هو في الأساس مجموعة تمارين رياضية ولكن للوجه. كل ما عليك فعله هو الاستلقاء على كرسي مريح والسماح للمدلكة بشد عضلات وجهك البالغ عددها 42 من خلال سلسلة من التمارين. تشمل هذه التمارين التدليك والقرص والعجن وهي مجرد عملية إحماء.

تقنيات تدليك الوجه في للمنزل:

1. الشد

- ضع باطن يدك اليمنى على الجانب الآخر من وجهك. قم بإمالة رأسك ببطء نحو جانبك الأيمن. استنشق بعمق.

- ستشعر بتمدد شديد على جانبك الأيسر. استخدم أطراف أصابعك مع إمساك رأسك لتمديد الجلد حول عينيك لمزيد من التحديد. قم بالشهيق والزفير ثلاث مرات ثم العودة إلى وضع الاسترخاء مرة أخرى.

- كرر هذا التمرين باستخدام يدك اليسرى.

2. الإحماء

- اضغطي بمرفق يدك برفق ولكن بحزم على حافة وجهك بالكامل. ابدأ من خط الفك حتى تصلي الى الأذن.

- إذا كان لديك كرة مطاطية بحجم اليد في منزلك ، يمكنك استخدامها بدلاً من يدك.

3. الشفاه

- يركز على المنطقة فوق الشفتين ويساعد في تقليل الطيات الأنفية الشفوية.

- وسعي ابتسامتك وغطي أسنانك بشفتيك. مددي فمك مع إصدار صوت "OM" مع الحفاظ على وضع شفتيك فوق أسنانك. أثناء القيام بذلك ، حرك رأسك من جانب إلى آخر.

- انظري لأعلى ومدي رقبتك.

4. عظام الخد والفك

- استخدمي الأصبع الكبير والسبابة حول حواف فمك. وابدئي في شد الجلد للخارج. ستشعرين بأن عضلات عظام الوجنة تعمل.

- التمرين الثاني يشمل وضع يدك اليمنى على الجانب الأيمن من وجهك لإجراء تمرينات الوجنة الجانبية. أثناء الإمساك بالوجه ، انفخ الهواء من فمك إلى الجانب الأيسر بقوة جيدة.

- كرري هذا التمرين على كلا الجانبين وسيتم التخلص من التوتر من خط الفك.

5. العيون

- افتحي عينيك باستخدام اصابعك واضغطي برفق شديد لأعلى. أثناء الضغط على هذا الوضع ، حاولي أن ترمش 20 مرة.

- كرري هذا التمرين على العين الأخرى.

- للتمرين الثاني، ارسمي علامات السلام بكلتا يديك وضعهما أفقيًا على جانبي العينين. افتحي أصابعك برفق واسحبها للخلف قليلًا دون شد عينيك كثيرًا. أثناء الحفاظ على هذا الوضع ، قومي بتدوير عينيك لمدة 20 مرة. تمامًا كما نمارس ونعمل على أجزاء الجسم الأخرى للحصول على تناغم وملاءمة ، يحتاج وجهنا أيضًا إلى بعض التمارين للحفاظ على مرونته.

المزيد:

طبيب البوابة: شاي البابايا لعلاج النقرس

جميلة البوابة: دليلك الكامل للتقشير الكيميائي