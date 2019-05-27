بينها كثرة تناول الفيتامينات...هذا ما تعنيه تقلصات بطنك

تعد تقلصات البطن وآلام المعدة من أكثر المشاكل أو الحالات الصحية شيوعًا، وعلى الرغم من أنها عادة ما يربط الكثيرين بينها وبين الجوع والغازات، إلا أنها ترتبط بالعديد من الأمور الصحية.

ومن خلال مجلة "باسِل"، نقدم ما يمكن أن تشير له تقلصات البطن:

اقتراب الدورة الشهرية

قد ترتبط تقلصات المعدة بالدورة الشهرية، حيث تساهم الهرمونات في انقباض عضلات الرحم، مما يؤدي إلى التقلصات، والتي أحيانًا ما يصاحبها الإسهال.

هذا ويوضح الخبراء أن انقباضات الرحم خلال الدورة الشهرية، تحدث نتيجة الـ "بروستاغلاندين"، وهي عبارة عن مستقلبات حمض الـ "أراكيدونيك" ولها تأثير هرموني، وأحيانًا ما تكون شديدة.

حساسية من الطعام

الشعور بالتقلصات بعد تناول وجبات معينة قد يشير إلى اصابتك بحساسية تجاه ما تتناولينه، وتعد التقلصات من أكثر اعراض حساسية الطعام شيوعًا، جنبًا إلى جنب مع القيء والغثيان.

تناول الكثير من الفيتامينات

في حين أن الفيتامينات مفيدة، إلا أن الإكثار من تناول المكملات الغذائية، وخاصة فيتامين سي أو الزنك، قد يسبب بعض الاضطرابات في المعدة، مثل التقلصات والغثيان والإسهال.

متلازمة القولون العصبي

قد تشير التقلصات أيضًا إلى الإصابة بمتلازمة القولون العصبي والمعروفة أيضًا باسم القولون التشنجي، والتي تحدث للعديد من الأسباب، بينها افراط حساسية الجهاز العصبي والذي يمر بمستويات عالية من عدم الراحة أثناء معالجة جسمك للطعام، وتشمل أعراض المتلازمة كلا من الانتفاخ أو الغازات أو الإمساك والاسهال.

ويجدر بالذكر أن السيدات أكثر عرضة مرتين للإصابة بهذه المتلازمة، مقارنة بالرجال.

مشاكل المرارة

قد تشير التقلصات بعد تناول وجبة ذات نسبة دهون عالية، إلى أن المرارة تواجه مشكلة في هضم هذا النوع من الطعام، كما قد تشير إلى وجود حصوات في المرارة، فإذا لوحظ ألم في الجزء الأيمن أعلى البطن، يجب استشارة الطبيب على الفور.

انفلونزا المعدة

بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، قد تشير التقلصات التي تحدث فجأة إلى الإصابة بإنفلونزا المعدة، والتي قد تترافق أعراضها مع الإسهال والغثيان أو القيء، وفي حين أن هذه الحالة يمكن أن تتحسن دون علاج بعد بضعة أيام، إلا أن خطرها يكمن في احتمالية الإصابة بالجفاف وسوء التغذية، نتيجة عدم احتفاظ الجسم بالطعام أو السوائل، هذا وتتشابه انفلونزا المعدة وتسمم الطعام في الأعراض، وكليهما يمكن أن تحسنهما دون علاج.

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