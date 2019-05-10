كيفية علاج الحموضة بعد الإفطار في رمضان

تناول شاى الشمر بعد أى وجبة يمنع حموضة المعدة، لما له من فوائد عديدة لصحة الجهاز الهضمى ويساعد فى علاج عسر الهضم والانتفاخ بسبب الزيوت الموجودة فى هذه البذور.

شاي الزنجبيل

الزنجبيل له خصائص هضمية ومضادة للالتهابات ويساعد فى تحييد أحماض المعدة، يمكنك مضغ شريحة من الزنجبيل الطازج، أو تناول ملعقة من عصير الزنجبيل مرتين أو ثلاث مرات فى اليوم .

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