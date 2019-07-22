بينها نقشة الزيبرا..صيحات تخرج من سباق موضة 2019

من الفساتين ذات نقشة البولكا دوت إلى التصاميم المستوحاة من التكسيدو، حتى الآن شهد عام 2019 عدد لا يحصى من الصيحات، ولكن ظهور صيحات مميزة وجريئة تلقى رواجًا كبيرًا على مستوى عالمي، يطيح بأخرى عن الساحة.

لذا ومن خلال مجلة "زيس إنسايدر"، إليكِ قائمة بصيحات تخرج من سباق موضة 2019:

نقشة الزيبرا

بالإضافة إلى نقشة جلد البقر، تخرج نقشة الزيبرا أو جلد الحمار الوحشي من سباق موضة هذا العام، وذلك بعد انتشارها بقوة في البداية.

الحقيبة الصغيرة

ليس المقصود الحقيبة الصغيرة التقليدية، ولكن تصاميم الحقيبة الصغيرة للغاية مثل التي شهدناها خلال أسبوع موضة باريس، تسقط عن العرش وتتنحى جانبًا حاليًا.

المونوكروم بألوان محايدة

في حين أن صيحة المونوكروم تعد من أبرز صيحات هذا العام، إلا أن اعتماد هذه الصيحة بألوان محايدة لم يعد رائجًا، حيث تسيطر الألوان الزاهية والجريئة.

السنيكرز المتسخ

منذ بداية هذا العام، وشهدنا العديد من الصيحات الغريبة المثيرة للتعجب، ومن بينها صيحة السنيكرز المتسخ، والتي قدمتها لنا مجموعة من أبرز العلامات، مثل غوتشي، ومع ذلك ستخرج هذه الصيحة من سباق الموضة هذا العام.

النظارات ذات العدسات الصغيرة

بالإضافة إلى العديد من الصيحات العصرية والجريئة، شهدنا عودة قوية للصيحات الكلاسيكية المستوحاة من السبعينات والتسعينات، مثل النظارات ذات العدسات الصغيرة، والتي تخرج من الساحة حاليًا.

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