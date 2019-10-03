بينهما واحدة إماراتية.. تعرف على أجمل 30 جزيرة في العالم (صور)

كشفت شركة Big 7 Travel، عن ترتيب أفضل 30 جزيرة لعام 2019 ، والتي جاءت من بينهم جزيرة "صير بني يأس" الإماراتية.

حيث أعدت القائمة من خلال استطلاع للرأي شارك فيه نحو 5345 من قرائها عن مواقعهم المفضلة، كما استخدمت أيضا بيانات من مواقع خبرات المسافرين وآرائهم إلى جانب آراء فريق التحرير الخاص بها.

وعلى رأس القائمة توجد جزيرة فلاتي، وهي جزيرة صغيرة قبالة ساحل أيسلندا ويبلغ عدد سكانها خمسة أشخاص فقط والتي توصف بأنها وحي للفن والأفلام.

وفي المرتبة الثانية تأتي جزيرة بالاوان في الفلبين، بينما تحتل جزيرة إسبيريتو سانتو في دولة فانواتو المطلة على المحيط الهادئ المرتبة الثالثة، وسوماروي، قبالة سواحل النرويج، المرتبة الرابعة وجزيرة كوركولا في كرواتيا في المرتبة الخامسة.

1- جزيرة فلاتي

جزيرة صغيرة في أيسلندا، تتمتع بمنازل قديمة محفوظة بشكل جميل على طول الجزيرة، هناك عائلتان فقط تقيمان بها طوال فصل الشتاء، الجزيرة مدهشة وساحرة تشبه إلى حد كبير الأفلام.

2- جزيرة بالاون.. الفلبين

تضم الجزيرة المثالية أيضًا 1800 جزيرة صغيرة محيطة، صورت فيها العديد من الأفلام لما تمتاز به من الشواطئ الرملية البيضاء والغابات الاستوائية.

3- جزيرة إسبيريتو سانتو.. فانواتو

هي أكبر جزر فانواتو البالغ عددها 83 جزيرة، أشهر شواطئها هو شامبين، الذي اشتهر باسمه في المد والجزر المنخفضة حيث تظهر على الشاطئ رغوة خفيفة، وهو ناتج عن الغاز الذي يفر من الصخور البركانية.

4- جزيرة سوماروي.. النرويج

جزيرة مميزة حيث لا تشرق الشمس مطلقًا على الجزيرة من نوفمبر إلى يناير، و لا تغيب أبدًا من 18 مايو إلى 26 يوليو.

5- جزيرة كوركولا.. كرواتيا

تقع قبالة ساحل دالماتيان الكرواتي، تشتهر بالساحات التي تعود إلى العصور الوسطى والكنائس والقصور والمنازل ، بينما توفر الشواطئ والغابات الكثيفة مناظر رائعة.

6- جزر آران.. أيرلندا

ثلاث جزر صخرية تقع في مصب خليج غالواي في غرب أيرلندا، تمتاز بالسحر الريفي ومناظر خلابة ستأخذ أنفاسك.

7- جزيرة بيمبا.. تنزانيا

تقع قبالة الساحل الشرقي لإفريقيا ، وهي جزء من أرخبيل زنجبار التنزاني. وهي جزيرة خضراء خصبة في زنجبار ، مع مواقع غوص استثنائية وحياة برية أصلية.

8- بربادوس

تعتبر مشهدا ثقافيا نابضا بالحياة، مع بعض أفضل الشواطئ وركوب الأمواج في منطقة البحر الكاريبي.

9- جزيرة لومي.. واشنطن

جزيرة هادئة ذات مناظر خلابة تمتاز بطعامها المحلي وجوها البحري الرائع.

10- بورا بورا.. بولينيزيا الفرنسية

جزيرة صغيرة في جنوب المحيط الهادئ ، تتمتع ببحيرة فيروزية محميّة بشعاب مرجانية وبها بركان خامد في وسط الجزيرة.

11- جزيرة راوا.. ماليزيا

تقع في المياه الدافئة لبحر الصين الجنوبي وبالقرب من كل من كوالالمبور وسنغافورة. توصف بأنها مثالية للغواصين لأن بهاغطاء مرجانيًا بنسبة 100 في المائة و الشعاب المرجانية ضحلة بشكل طبيعي.

12- جزر الأزور.. البرتغال

أرخبيل من تسع جزر في وسط المحيط الأطلسي التي تنتمي إلى البرتغال. تعد جزر الأزور وجهة سياحية ناشئة بفضل مناظرها الطبيعية وحياتها البرية.

13- كوه تاو.. تايلاند

تحتوي العديد من الخلجان المحمية المذهلة والخلابة.

14- كابري.. إيطاليا

كانت الجزيرة منتجعًا منذ العصر الروماني.

15- جزيرة فريزر.. أستراليا

أكبر جزيرة رملية في العالم تقع قبالة الساحل الشرقي لأستراليا تتميز بالحياة البرية والطبيعية المذهلة.

16- بالي.. أندونيسيا

جزيرة الفردوس التي لديها كل ما يحتاجه اي فرد حيث حقول الأرز المدرجة والشواطئ البكر وأماكن ركوب الأمواج ذات المستوى العالمي والمعابد التاريخية.

17- إيبيزا.. إسبانيا

واحدة من أجمل الجزر الإسبانية ، مع بلدة قديمة جميلة وشواطئ ذات مناظر خلابة، وهي موقع تراث اليونسكو.

18- جزيرة كيب بريتون.. كندا

ذات طبيعة برية شديدة الانحدار تتميز بمناظر ساحلية ساحرة ومناظر طبيعية في المرتفعات.

19- كورسيكا.. فرنسا

20- سانتوريني.. اليونان

21- جزيرة هافلوك.. الهند

22- كاواي.. هاواي

23- كولونساي.. اسكتلندا

24- أيتوتاكي.. جزر كوك

25- سيبو.. الفلبين

جنة استوائية في الفلبين، مع شواطئ بيضاء خالية من السكر ومياه صافية من الزمرد وينابيع حارة والعديد من شلالات الغاب.

26- جزر المالديف

موطن لبعض أفخم المنتجعات الفندقية في العالم، مع شواطئ رملية بيضاء وفيلات تحت الماء ومطاعم ومياه زرقاء ساطعة.

27- كوراساو

تعد جزيرة كوراساو الهولندية الكاريبية واحدة من أكثر الجزر الملونة في منطقة البحر الكاريبي.

28- جزيرة رانجيتوتو.. نيوزيلندا

تحوي كهوف الحمم السوداء ، كما أن المناظر من الأعلى مذهلة

29- صير بني ياس - أبو ظبي.. الإمارات العربية المتحدة

جزيرة تقع بالقرب من أبو ظبي وتعتبر أكبر جزيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت مهجورة ذات يوم ولكنها الآن موطن لمنتجعات فاخرة ومحمية ضخمة للحيوانات، تشمل المها العربية والغزلان والزرافات والضباع والفهود.

30- جزر غالاباغوس.. إكوادور

موطن لمخلوقات غير عادية مثل الإغوانا البرية والسلحفاة العملاقة. تشتهر الجزر بالمساعدة في إلهام نظرية تشارلز داروين الرائدة في الانتقاء الطبيعي.

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