عارضات الأزياء من كل مكان يتألقن في مهرجان كان بإطلالات مذهلة (صور)

بإطلالات استثنائية ظهرت عارضات الأزياء من كل صوب وحدب، وتألقن بخطى رشيقة في مهرجان كان السينمائي، ورصدت مجلة "هاربر بازار" أجمل العارضات على السجادة الحمراء.

سيندي برونا

من العرض الأول لفيلم La Belle Epoch، أطلت العارضة الفرنسية الجميلة برونا بفستان أنيق، يجمع بين البدلة والفستان بذيل طويل باللون الكريمي، بقصة الشق الطويل أسفل الصدر، وكتفين بارزتين وتركت شعرها منسدلاً على ظهرها بنعومة.

جوزفين سكريفر

كما تأنقت ملاك فيكتوريا سيكريت، العارضة الدنماركية جوزفين سكريفر بفستان رقيق باللون الأحمر الناري، بقصة الأكمام الطويلة جدا، وبشق عالٍ فوق الركبة وأكملت أناقتها بأكسسورات رقيقة وتصفيفة شعر ناعمة.

ماديسون هيدريك

أما العارضة الأمريكية ماديسون هيدريك، فخرجت عن المألوف وارتدت فستانا أسطوريا يشبه فساتين العصر الفيكتوري، بقصة الكتف الواحد والتنورة المنفوشة بلون الفوشيا الفاتح، من العرض الأول لفيلم La Belle .Epoch.

ناتاليا فوديانوفا

جاءت من روسيا لتخطف إليها القلوب، بإطلالتها الرقيقة الناعمة، لتحاكي ملامحها الملائكية وقوامها الممشوق، كان الفستان باللون الوردي المطرز بالزهور الرمادية، مقفولاً من العنق ومكشوفا من الكتفين.

إلسا هوسك في إيترو

ملاك آخر من ملائكة فيكتوريا سيكريت، وهي العارضة السويدية إلسا، التي ظهرت في العرض الأول من فيلم الحياة الخفية أو A Hidden Life، وجمعت في فستانها ألوان الطيف المنسقة من قماش الشيفون الناعم.

جيسيكا قهاواتي

من العرض نفسه تبخترت العارضة الأسترالية على السجادة الحمراء، مرتديه فستانًا أزرق كموج البحر، مصمم من الحرير ومزين بالريش على الصدر، وزينت إطلالتها الرقيقة بأكسسورات باللون الأزرق كذلك.

بيلا حديد

بفستان أبيض ساطع من توقيع ديور، والمجوهرات من بفلجيري كانت بيلا حديد على موعد مع الأناقة، أما المكياج فكان هادئاً مع تسريحة شعر عصرية ملفتة.

آمبر هيرد

اختلفت العارضة والممثلة الأمريكية هيرد في إطلالتها بالكامل، فاختارت اللون النبيتي القاتم ليعبر عن جمالها الأشقر، ويبرز أنوثتها المتقدة.وأكملت إطلالتها ببوت فوق الركبة من اللون نفسه، أثناء ظهورها في العرض الأول لفيلم Pain and Glory.

سارة سامبايو

عارضة الأزياء البرتغالية اختارت بدلة أنيقة مزينة بخيوط الفضة، للتألق بها على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم روكيت مان، فكانت إطلالتها شبيهة برائدة الفضاء السابحة بين النجوم.

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