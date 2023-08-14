بين هيفاء وهبي وهايلي بيبر.. نجمات يتألقن بفساتين بيضاء ومصمم أردني يسيطر على المشهد

في موسم ربيع وصيف 2023 كانت الصيحات والإطلالات والموديلات كثيرة ومتعددة، وأبرزها كان التصاميم باللون الأبيض، ولا سيما تصميم الفستان الأبيض، حيث كان التصميم المحبب والمفضل لدى كثير من المشاهير في عالمنا العربي والعالم الغربي كذلك الأمر.

شاهدنا عدد كبير من الأسماء التي إعتمدت هذا التصميم بإطلالات ومناسبات مختلفة أبرزهن هيفاء وهبي، درة زروق، هايلي بيبر وجينيفر لوبيز وغيرهن الكثير.

ومن بين أبرز الأسماء التي إعتمدت الفستان الأبيض بشكل أنيق وملفت هيفاء وهبي التي أطلت بفستان أبيض بفتحة ساق عالية وجريئة خلال فيديو كليب اغنيتها "مبضعفش".

ومن هذا المقال الذي سنستعرض لك فيه أبرز الفساتين البيضاء وأجملها، استوحي إطلالاتك لهذا الصيف باللون الأبيض.

هايلي بيبر بظهور جريئ ومغري

إختارت عارض الأزياء الأميريكية هايلي بيبر أن تطل بفستان بسيط باللون الأبيض بقماش قطني "جاكارد" ناعم ومطاطي بصيحة فتحة الظهر الكبيرة التي أخذت الإطلالة لمنطقة جريئة وثوية ومغرية.

وتميز التصميم ببساطة القصة والقماش والتفاصيل إلا أن فتحة الظهر الكبيرة والجريئة حولته إلى تصميم مفعم بالأنوثة والقوة. وتعتمد النجمة الأميريكية المثير للجدل اللون الأبيض بمثابة خيارها المفضل وبشكل مستمر وتعتبره من الألوان التي تليق بها بشكل كبير، وهو من بين الخيارات المطروحة دائما في خزانة ملابسها بإطلالات نهارية وإطلالات ليلية راقية بتنسيقات مختلفة.

درة زروق بإطلالة بيضاء مفعمة بالأنوثة من الأردني ليث معلوف

بتصميم لافت من الأعلى والأسفل وبتفاصيل جمعت أنوثة اللون الأبيض وقماش الـ"دونتيل" الناعم وقوة قصة الـ"بليزر" أطلت الفنانة بإطلالة لافتة من المصمم الأردني المتميز ليث معلوف، حيث نسقت الإطلالة مع حذاء وحقيبة باللون الأبيض أيضاً من العلامة الإيطالية العريقة Valentino بطراز "فالانتينو ستادز".

وكان اختيار درة لهذا التصميم في إيطاليا لدعم زوجها، وكان التنسيق المونوكروماتيك لافتا، إذ نسقت الإكسسوارات جميعها باللون الأبيض.

هيفاء وهبي بفستان ملكي

إختارت النجمة اللبنانية الأنيقة اللون الأبيض في جلسة تصويرية خاصة أصدرت بها أغنيتها الجديدة " مبضعفش". بتصميم مميز حيث اعتمدت فستان أبيض أنيق بفتحة ساقة عالية تصل إلى حذ الفخذ، وبقصة "أوف شولدرز"، ونسق الفستان مع جوارب عالية باللون الأسود المنقط، وانتعلت حذاء أسود. واعتمدت لهذه الإطلالة تنسيق الأبيض مع الأسود فقط.