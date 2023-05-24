تتميز العارضة والمؤثرة هايلي بيبر بأسلوب إطلالات شارع مميز جدا، فاستطاعت على مدار الأشهر الماضية بتوقيع إطلالات ناجحة جدا تتميز بالعملية والأسلوب السهل محققة التوازن بين الوظيفة وقطعة الملابس للوصل إلى إطلالة مثالية على الدوام. وما يميز أسلوب هايلي بيبر هو ببساطة اعتمادها على قطع عملية موجودة في دولاب كل امرأة من بنطال جينز سواء واسع بقصة فضفاضة (Oversized) أو كارديغان قطني بصف أزرار كامل أو بقصة ال v.

أيضا معطف جلدي أسود لامع ممكن أن ينقل إطلالتك إلى مستوى آخر من الروعة، واحترفت العارضة الشابة تنسيق ودمج القطع للظهور بلوك أنيق كل يوم واستطاعت حصد لقب ملكة الستريت ستايل لعام 2021.

من ستايل هايلي بيبر استوحي إطلالاتك اليومية والعملية:

البلايزر بقصة فضفاضة (Oversized Blazer)

منذ أن بدأت هايلي اعتماد البلايزر بالقصة الفضفاضة في صيف عام 2020 عند بداية انتشار فايروس كورونا، حيث أصبح الأسلوب الأكثر اعتمادا من مشاهير ومؤثرين السوشال ميديا لاحقا لتحقيق التوازن بين إطلالة راقية وعملية ومريحة في ذات الوقت وهو ما تميز به أسلوب هايلي بيبر عن باقي المشاهير مثل إيميلي راتاكوسكي وجيجي حديد التي فضلت البلايزر بقصة ملائمة في أغلب الإطلالات التي اعتمدتها خلال تلك الفترة.

أما بالنسبة لتنسيق البلايزر الأوفر سايزد فيمكنك الذهاب إلى إطلالة كاجوال مع شورت أو بنطال دنيم سواء فاتح أو غامق اللون وحذاء مسطح مهما اختلف التصميم. أما لإطلالة عملية وراقية فننصح بتنسيق بنطال قماش أو تشينوز مع حذاء كعب عال أو صندل لإطلالة راقية مناسبة حتى للخروج مع الأصدقاء في الليل.

بنطال القماش الواسع والمريح

لا بد من تضمين خزانتك ببعض القطع التي لا غنى عنها وأحدها او حتى أهمها هو بنطال قماشي واسع بقصة فضفاضة سهلة الإرتداء والتنسيق وعلى أسلوب هايلي بيبر فبإمكانك تنسيق البنطال الواسع مع جيليه لإطلالة رسمية وعملية مناسبة للنشاطات اليومية المختلفة. أو الذهاب لأسلوب ميني ماليست بكروب توب من دائرة الألوان الحيادية.

الإطلالات المونوكروماتيك

ما يميز إطلالات هايلي بيبر بشكل كبير هو اعتمادها للأسلوب المونوكروماتيك من وقت لآخر لإطلالة راقية مناسبة لجميع الأوقات فالإطلالة المونوكروماتيك تتكون بشكل أساسي من قطع ملابس بنفس اللون من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين بدون أي اختلاف أو اختلاف بسيط في وجود تدرجات من نفس اللون.