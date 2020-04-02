تأثير الالتهابات على الصحة العامة.. وهذه طرق العلاج بالأطعمة

يُعرف الالتهاب المزمن بأنه حالة تجعل الجسم ملتهبًا بشكل مستمر، ويزداد الأمر سوءًا بسبب بعض العوامل كالتدخين أو المواد الكيميائية، وهو ما يجعل الأوعية الدموية غير قادرة على توفير التبادل الصحي للأكسجين وتغذية أعضاء الجسم المختلفة.

ويسبب الالتهاب الضرر في الجسم، وتوصلت دارسة بحثية جديدة إلى أن الالتهاب المزمن هو السبب الرئيسي في معظم الأمراض ويسبب الشيخوخة وقلة الحركة وتعرض وظائف الخلايا الصحية للخطر بشكل عام.

فضلًا عن ذلك، يتسبب الالتهاب في حدوث تغيرات في الحمض النووي للخلايا، مما قد يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى مرض الزهايمر وأمراض المناعة، كما أنه يلعب أيضًا دورًا كبيرًا في حدوث أمراض القلب وعلامات الشيخوخة الأخرى.

ويمكن مكافحة الالتهاب عن طريق الإقلاع عن التدخين مع ممارسة التمارين الصحية يوميًا واتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه والحبوب والمكسرات والبذور والألياف العالية، وفقًا لكلية الصحة بجامعة هارفارد.

وإليك الأطعمة المضادة للالتهابات وأخرى تُسببها:

تتضمن قائمة الأطعمة التي تسبب الالتهاب؛ القمح، الحبوب المصنعة، المكسرات والفول السوداني، الصويا، السكر المعالج، منتجات الألبان، البروتين الحيواني، النكهات والألوان الاصطناعية، الزيوت النباتية، فول الصويا والكانولا وزيت القرطم وزيت عباد الشمس، الصودا واللحوم المصنعة.

وبالنسبة للأطعمة المضادة للالتهابات، فيجب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والغنية بمضادات الأكسدة والتي تحتوي على نسبة منخفضة من الأحماض وقليلة من السكر.

ومن ضمن هذه الأطعمة، دقيق الشوفان الخالي من الغلوتين،البطاطا الحلوة،الفاصوليا والبقوليات، الخضروات الورقية الداكنة والخضراء؛ كالكرنب وجرجير والسبانخ، والفواكه والخضروات الملونة التي تحتوي هذه مضادات الأكسدة؛ كالتوت، الفراولة، العنب البري، الكرز، البنجر، المشروم، البصل والحمضيات والليمون والجريب فروت والكيوي والبابايا والمانجو، والخضروات الصليبية كالبروكلي والقرنبيط.

فضلًا عن الدهون الصحية الغنية بأوميجا 3 مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وبذور القنب والشيا والكتان.

وتوجد أيضًا في الأعشاب والبهارات مثل الكركم، الزنجبيل، الثوم، القرفة، النعناع، الريحان، القرنفل، شاي الأعشاب أو الأخضر.

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