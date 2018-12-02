تأثير التدخين على وزن الجسم

التدخين يساعد على تقليل والمحافظة على رشاقة الجسم

يوثّر التدخين على وزن جسم الإنسان حيث يساعد على تقليل والمحافظة على رشاقة الجسم، ويرفض العديد من الناس الإقلاع عن عملية التدخين حتى لا يتعرّضون للسمنة وزيادة الوزن، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين زاد وزنهم حوالي 2-5 كيلوغرامات.

ويعود سبب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن عملية التدخين أن السجائر تتكوّن من مواد تساعد على تنشيط عملية حرق الدهون داخل الجسم، وعند ترك عادة التدخين يفقد الجسم قدرته على حرق الدهون بنفس الكفاءة السابقة ولكن الفرق في نسبة حرق الدهون تعتبر قليلة جداً وتعتمد على قابلية الجسم للزيادة في الوزن من عدمها، فتعتبر هذه النسبة متفاوتةً وتختلف من شخص إلى آخر، ولا يجب اتّباع عادة التدخين بحجّة إنقاص الوزن.

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