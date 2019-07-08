تأثير بذور الكتان على الوزن والكولسترول وأهم فوائده

بذور الكتان هو عبارة عن نبتةٍ حولية، تنتج بذوراً تتميز بشكلها البيضاوي، ولونها الأصفر المائل إلى البني المُحمرّ، وتستخدم هذه البذور في كثيرٍ من المجالات الصحية، لمقاومة العديد من الأمراض التي تُصيب الإنسان، لاحتوائها على كثيرٍ من العناصر الغذائية المهمّة والمفيدة، وسوف نذكر في هذا المقال أهمية بذور الكتان بشكلٍ عام وأضرارها، وعلاقتها بالوزن ونسبة الكولسترول في الجسم.

ما هو تأثير بذور الكتان على الوزن والكولسترول؟

تستخدم بذور الكتان للتخلص من الوزن الزائد وتخفيض نسبة الكولسترول العالي في جسم، ولكن يجب الحذر من أنّ استخدام بذور الكتان في التخفيف من الوزن مناسبة للبالغين، أمّا الأطفال فقد تضرّهم، حتى عند البالغين يجب استخدامها بكمياتٍ معقولة، ويكون ذلك عن طريق وضع بذور الكتان في كوب من الماء، ثم غلي هذا المزيج على النار لمدة عشر دقائق، ثم تركه حتى الصباح، وشرب هذا المشروب قبل ساعة من كلّ وجبة، والاستمرار في ذلك لمدة شهر.

ومن فوائد بذور الكتان أنها:

1- تسهم في المحافظة على صحّة الجهاز الهضمي، فهي تعمل كمُليّن للأمعاء لاحتوائها على نسبةٍ عالية من الألياف، وتخفف من آلام المعدة وتقلصاتها.

2- له دور في حماية القلب والوقاية من الأامراض التي تصيبه لاحتوائها على حمضَ ألفا لينولينيك الذي يلعب دور في المحافظة على القلب بصحة جيدة.

3- تساعد على التخلص من تكيس المبايض.

4- تعمل على وقاية الجسم من الإصابة بالسرطان وخاصّة سرطان الثدي.

5- تساعد على الوقاية من مرض السكري لاحتوائها على كثيرٍ من الموادّ المضادّة للأكسدة.

6- تدخل في كثير من خلطات الحفاظ على البشرة لأنّها تخفف من تهيّج البشرة واحمرارها والتخلّص من البثور والمسامات الواسعة.

7- تستخدم في علاج بعض أنواع الحروق والقروح.

8- تساعد في المحافظة على صحة الجهاز التنفسي والتخلّص من السعال والزكام.

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