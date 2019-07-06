وصفات منزلية لمعالجة الإمساك

دبس السكر: يذكر أن تناول ملعقة صغيرة من دبس السكر قبل الذهاب إلى النوم من شأنها أن تحد من الأعراض التي تعانين منها. هذا ويحتوي دبس السكر على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجين إليها والتي تفيد الصحة.

الألياف:

تساعد الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف على تنظيف الجهاز الهضمي وعلى تسهيل حركة الأمعاء في الجسم. لذلك، تأكدي من الحصول على ما بين الـ20 والـ35 غرامًا من الألياف يوميًا وذلك من خلال إضافة الخضراوات والفول والعدس والشوفان واللوز والشعير والفاكهة الطازجة والمجففة إلى نظامك الغذائي الصحي مع التأكد من الحصول على الكمية اللازمة من المياه خلال النهار.

شاي النعناع والزنجبيل:

إن هذا النوع من الشاي يساعد على الحد من هذه الأعراض من مشاكل الجهاز الهضمي إذ يحتوي النعناع على المنثول والزنجبيل على عشبة تسهل حركة الأمعاء في الجسم.

الدهون الصحية:

يحتوي زيت الزيتون والمكسرات والأفوكادو على الدهون الصحية التي تساعد على تليين الأمعاء وعلى تخفيف أعراض الإمساك.