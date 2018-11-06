تعرفوا على التأثير الإيجابي لـ بعض الأحجار الكريمة!

مصادر الحصول على الحجارة الكريمة الصخور الرسوبية ومصاب الأنهار الجارية

الأحجار الكريمة تتكوّن من مواد عضويةٍ طبيعيّةٍ، تكونت بفعل عوامل الطبيعة المختلفة، أو من عناصر معدنيةٍ نادرةٍ، ذات وجودٍ قليلٍ في الطبيعة، وتمتاز بقيمتها العالية، وبسعرها الباهظ، وخصائصها الكثيرة، كما أنها تعتبر من أكثر أغراض الزينة سحراً وجاذبيةً، ويمكن تشكيلها بأشكالٍ متنوعةٍ، وصناعة أجمل أنواع الحلي منها، خصوصاً القلائد والتيجان، التي كانت تخصص للملوك والنبلاء والأثرياء.

ومن أهم مصادر الحصول على الحجارة الكريمة، الصخور الرسوبية، والصخور النارية البقماتاتية، والصخور المتحولة، وكذلك الرواسب الوديانية، وضفاف الأنهار التي نضبت منذ زمن، ومصاب الأنهار الجارية، والأنهار القديمة، ومن أهم خصائص الحجارة الكريمة أنها ساحرة الجمال، وتمتاز بندرتها في الطبيعة، كما أنها متينة جداً، تتميز بدرجة قساوة عالية.

تأثير بعض الأحجار الكريمة الإيجابي:

1- تأثير حجر الألماس:

يحتل الألماس الدرجة الأولى بين الأحجار الكريمة، وهو سيدٌ متوّجٌ عليها جميعاً، ويتميز بصلابة عالية جداً، حيث تصل صلابته إلى عشرة على مقياس الصلابة، والهند هي الدولة الأولى في العالم إنتاجاً للألماس، تليها البرازيل، وجنوب إفريقيا، وأستراليا، وبورينو.

تأثيرات حجر الألماس من الناحية الإيجابية:

- تنشيط وتقوية الجسم، وبالتالي حمايته من الأمراض والفيروسات.

- تقليل الشعور بالغيرة والحسد بين الناس.

- زيادة الشفافية والبراءة لدى الأشخاص.

2- تأثير حجر الياقوت:

- زيادة الشجاعة، وبالتالي تقليل المخاوف.

- تقوية الذاكرة وتنشيطها، وبالتالي الوقاية من الزهايمر.

- تحسين وظائف القلب، وبالتالي حمايته من الأمراض المختلفة.

3- تأثير حجر الزمرد:

- تحسين الرؤية.

- التخلص من الحشرات السامة، وخصوصاً عند ارتدائه.

- التخلص من الأشعة الضارة المؤثرة على الإنسان.

- تهدئة الأعصاب واسترخائها.

- العقيق التخلص من الهموم والضيق.

إدرار الحليب للمرضعات. قطع النزيف.

- تخفيف آلالام الجسم، وخصوصاً آلالام الولادة.

4- تأثير حجر الفيروز:

- تحسين الزرق.

- الوقاية من الحسد.

5- تأثير حجر الأوبال أو عين النمر:

- الحفاظ على صحة الجسم، وبالتالي وقايته من الأمراض.

- تحسين صحة العظام، ومنع تكسرها.

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