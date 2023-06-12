البوابة - تاجلياتيلي الجزر مع الطماطم والجرجير - طبق نباتي يشبه المعكرونة منخفض الكربوهيدرات. تحتوي الألياف الغذائية الموجودة في الجزر على تركيبة مواتية بشكل خاص وتنظم وظائف الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الجزر منخفض بالسعرات الحرارية وهو مصدر غني للبيتا كاروتين الذي يحمي الخلايا.

تاجلياتيلي الجزر مع الطماطم والجرجير

المكونات:

1 أونصة صنوبر

5 أوقية ريحان

1 أوقية بارميزان

28 أوقية جزر (8 جزر)

2 أوقية جرجير (1 حزمة)

3 زعتر

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

3 أوقية مرق الخضار (أكثر إذا لزم الأمر)

9 أوقية طماطم كرزية

ملح

فلفل

تاجلياتيلي الجزر مع الطماطم والجرجير

خطوات التحضير:



يحمص الصنوبر في مقلاة ساخنة بدون دهن على نار متوسطة. يغسل الريحان وتجفف الأوراق وتقطع. يبشر جبن البارميزان ناعماً. تُطحن نصف حبات الصنوبر مع أوراق الريحان في الهاون وتُمزج مع جبن البارميزان. يُنظف الجزر ويُقشر ويقطع إلى شرائح طويلة وضيقة شبيهة بمعكرونة (تاجلياتيلي) باستخدام مقشرة. اغسلي الجرجير ودعيه يجف. اغسل الأوريجانو ورجها حتى تجف واقطف الأوراق. يحمى الزيت في مقلاة كبيرة. يُقلى جزر تاجلياتيلي على نار متوسطة لمدة 4 دقائق. يُطهى المزيج بالمرق ويُترك على نار خفيفة لمدة 5 دقائق ، مع التقليب من حين لآخر ، حتى ينخفض السائل. في غضون ذلك ، تنظف حبات الطماطم الكرزية. وتقطع الى ارباع. تتبل تاجلياتيلي الجزر بالملح والفلفل. يضاف ما تبقى من حبات الصنوبر والطماطم وتترك على البخار لمدة دقيقتين. يضاف الجرجير ويُرتب على الفور على الأطباق. ترش بأوراق الزعتر وخلطة الريحان.

النظام الغذائي النباتي هو نوع من النظام الغذائي لا يشمل اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية. يختار بعض النباتيين أيضًا استبعاد البيض ومنتجات الألبان ، بينما لا يفعل الآخرون ذلك. يمكن أن تكون النظم الغذائية النباتية صحية للغاية ويمكن أن توفر جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يختارون اتباع نظام غذائي نباتي. بعض الناس يفعلون ذلك لأسباب أخلاقية ، معتقدين أنه من الخطأ إيذاء الحيوانات. آخرون يفعلون ذلك لأسباب بيئية ، حيث أن الزراعة الحيوانية هي مساهم رئيسي في تغير المناخ. لا يزال البعض الآخر يفعل ذلك لأسباب صحية ، معتقدين أن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يساعدهم على إنقاص الوزن ، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، أو تحسين صحتهم بشكل عام.

إذا كنت تفكر في اتباع نظام غذائي نباتي ، فهناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك. أولاً ، من المهم التأكد من حصولك على ما يكفي من البروتين. تشمل المصادر الجيدة للبروتين للنباتيين الفاصوليا والعدس والتوفو والتوفو والمكسرات والبذور. ثانيًا ، عليك التأكد من حصولك على كمية كافية من الحديد. تشمل المصادر الجيدة للحديد للنباتيين الفاصوليا والعدس والسبانخ والحبوب المدعمة. ثالثًا ، عليك التأكد من حصولك على ما يكفي من فيتامين ب 12. فيتامين ب 12 من العناصر الغذائية الأساسية التي توجد فقط في المنتجات الحيوانية. إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من فيتامين ب 12 ، فقد تصاب بفقر الدم.

تتوفر العديد من الوصفات النباتية اللذيذة والصحية. يمكنك العثور على الوصفات عبر الإنترنت أو في كتب الطبخ أو في المجلات. بقليل من التخطيط ، من السهل اتباع نظام غذائي نباتي والحصول على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها.

فيما يلي بعض فوائد النظام الغذائي النباتي:

انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب: أظهرت الدراسات أن النباتيين لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب مقارنة بأكل اللحوم. من المحتمل أن يكون هذا بسبب حقيقة أن النباتيين يميلون إلى تناول مستويات أقل من الدهون المشبعة والكوليسترول.

انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية: كما أن النباتيين أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بأكل اللحوم. من المحتمل أن يكون هذا بسبب حقيقة أن النباتيين يميلون إلى تناول مستويات أعلى من الألياف ومضادات الأكسدة.

انخفاض ضغط الدم: يميل النباتيون إلى انخفاض ضغط الدم مقارنة بأكل اللحوم. من المحتمل أن يكون هذا بسبب حقيقة أن النباتيين يميلون إلى تناول مستويات أقل من الصوديوم والدهون المشبعة.

انخفاض مستويات الكوليسترول: يميل النباتيون إلى خفض مستويات الكوليسترول في الدم مقارنة بأكل اللحوم. من المحتمل أن يكون هذا بسبب حقيقة أن النباتيين يميلون إلى تناول مستويات أقل من الدهون المشبعة والكوليسترول.

انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2: لدى النباتيين مخاطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بأكل اللحوم. من المحتمل أن يكون هذا بسبب حقيقة أن النباتيين يميلون إلى تناول مستويات أقل من الدهون المشبعة والكوليسترول والأطعمة المصنعة.

انخفاض خطر الإصابة بالسمنة: يميل النباتيون إلى أن يكونوا أنحف من آكلي اللحوم. من المحتمل أن يكون هذا بسبب حقيقة أن الأنظمة الغذائية النباتية عادة ما تكون أقل في السعرات الحرارية والدهون.

زيادة مستويات الطاقة: أفاد العديد من النباتيين أن لديهم طاقة أكثر مما كانوا يفعلون عندما أكلوا اللحوم. من المحتمل أن يكون هذا بسبب حقيقة أن الأنظمة الغذائية النباتية عادة ما تحتوي على نسبة عالية من الألياف والمواد المغذية.

تحسين الهضم: عادة ما تكون النظم الغذائية النباتية أسهل في الهضم من الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم. من المحتمل أن يكون هذا بسبب حقيقة أن الأنظمة الغذائية النباتية عادة ما تكون أقل في الدهون المشبعة والكوليسترول.

تحسين صحة القلب: عادة ما تكون النظم الغذائية النباتية أقل في الدهون المشبعة والكوليسترول من الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدد من الفوائد الصحية للقلب ، مثل خفض ضغط الدم ، وانخفاض مستويات الكوليسترول ، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان: أظهرت بعض الدراسات أن النباتيين قد يكونون أقل عرضة للإصابة بأنواع معينة من السرطان ، مثل سرطان القولون وسرطان البروستاتا. من المحتمل أن يكون هذا بسبب حقيقة أن النظم الغذائية النباتية عادة ما تحتوي على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة.

زيادة العمر الافتراضي: أظهرت بعض الدراسات أن النباتيين قد يعيشون لفترة أطول من آكلي اللحوم. من المحتمل أن يكون هذا بسبب حقيقة أن النظم الغذائية النباتية عادة ما تكون أقل في الدهون المشبعة والكوليسترول وأعلى في الألياف ومضادات الأكسدة.

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