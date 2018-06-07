8 طرق طبيعية لتبييض البشرة السمراء في أسبوع

يجب على المرأة عدم إهمال بشرتها

دائماً المرأة تهتم بجمالها وتسعى لتحصل على أفضل إطلالة، ويجب على المرأة عدم إهمال بشرتها، ويجب أن تسعى لتحصل على أفتح درجة بياض لبشرتها، وبعض النساء تستخدم المواد والمستحضرات الكيميائية، ولكن لهذه المواد الكيميائية مضار، واليوم سنقدّم لكِ طرق تبييض البشرة بمواد طبيعية وسهلة التحضير، وإليكِ هذه الطرق:

1- ابشري قليل من الزنجبيل وأضيفي عليه حوالي ملعقة من الخميرة، ثمّ أضيفي ملعقة عسل، وثمّ ملعقتين كبيرتين من الزبادي (اللبن)، قبل أن تضعي هذه الخلطة على وجهك قومي أولاً بتنظيف بشرتك جيداً، ثمّ ضعي الخلطة على وجهك وبعد ربع ساعة اغسليه بالماء الفاتر وستلاحظين التغيير في لون بشرتك.

2- ملعقتين كبيرتين من القشطة، وملعقتين كبيرتين حليب بودرة، وملعقة ماء ورد، وملعقة كبيرة نشا، وملعقة كبيرة من الطحين. اخلطي جميع هذه المقادير ببعضها البعض وضعيها بالثلاجة حتى تبرد، وعندما تبرد ضعي هذه الخلطة على وجهك لمدّة ربع ساعة ثمّ تغسليه.

3- اجلبي كمية من الحلبة واطحنيها ونخلطها مع صفار البيضة، وضعيها على وجهك حتى تجفّ، ثمّ اغسلي وجهك، ثمّ ضعي ماء الورد على قطنة وامسحي وجهك بها حتى تزول بقايا رائحة الخلطة.

4- حضّري خيارة حجم وسط، وعلبة لبن (زبادي)، وعدس بقدر فنجان قهوة، واخلطيهم بالخلاط، ثمّ تضعين من الخلطة على وجهك وحين تجف تفركيها بيدك وثمّ تغسلي وجهك بالماء الفاتر.

5- اخلطي عصير الليمون بمقدار ملعقة كبيرة ومع ماء الورد بمقدار ملعقة كبيرة أيضاً، وضعي من هذه الخلطة على قطنة وامسحي بها وجهك وقومي بغسله بعد ربع ساعة، وكرّريها دائماً لتحصلي على نتائج أفضل.

6- حضّري حبة بندورة واهرسيها، وضعي عليها ملعقة صغيرة من ماء الورد ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وضعيها على وجهك لمدّة 15 دقيقة ثمّ اغسليه.

7- عندما تحضرين السلطة أو أي شيء آخر وتقومي بتقشير الفواكه أو الخضار، قومي بفرك وجهك بهذه القشور؛ لأنّها تحرك الدورة الدموية وبالتالي ينتقل الأكسجين إلى سطح بشرتك وتصبح نضرة.

8- وهي خلط كل من زيت الزيتون والملح والسكر، وتوضع على المناطق الحسّاسة لتبييضها، وخصوصاً منطقة ما تحت الإبطين وما بين الفخذين، حيث إن الاسمرار الذي يحدث يسبّب حرجاً كبيراً للمرأة.

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