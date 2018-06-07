فوائد حبوب خميرة البيرة للوجه

خميرة البيرة تحتوي على عدد كبير من القيم الغذائيّة المهمة والمفيدة للجسم

يعتبر جمال وجه المرأة هو المقوّم الأساسي الّذي يجعلها تثق بنفسها، فكلّما كان وجهها جميلًا كانت ثقتها بنفسها أكبر، وتكون أكثر إثارةً لإعجاب الآخرين، ويكمن جمال الوجه في بشرته النقيّة الصافية والنضرة، كما أنّ امتلاء الوجه أمر مهم جدًا؛ فالكثير من السيّدات تسعين إلى جعل وجوههنّ أكثر امتلاءً؛ فالوجه الجميل والممتلئ دائمًا ما يشبّه بالقمر، وهنالك الكثير من الطرق التي يمكن اتّباعها لتسمين الوجه، منها ما يندرج تحت الطرق التجميليّة كالبوتكس، والكولاجين، والسيليكون، وزرع الدهون، وهذه الطرق ذات مفعول سريع وأكثر فعالية، وهنالك الطرق الطبيعيّة؛ كتناول أنواع معينة من الأطعمة، أو استخدام الماسكات المحضّرة من المواد الطبيعية، لكن هذه الطرق تحتاج إلى الإستمرار بشكل دائم كي تعطي النتيجة المرجوّة، ومن أكثر المواد الطبيعيّة التي تساعد في تسمين الوجه هي خميرة البيرة.

من فوائد خميرة البيرة أنها تحتوي على عدد كبير من القيم الغذائيّة المهمة والمفيدة للجسم بشكل عام، وللبشرة بشكل خاص، ومن أبرز المواد المتواجدة فيها، هي: مجموعة فيتامينات "ب"، وهي فيتامين "ب1"، وفيتامين "ب2"، وفيتامين "ب6"، وفيتامين "ب12"، ومجموعة من الأحماض، منها: غليسيرين، وبرولين، وهيدروسبولورين، وسيتيين-آرجينين، ومن أبرز المعادن التي تحتوي عليها خميرة البيرة هي: الكالسيوم، والنحاس، والمنغنيز، والصوديوم.

أهم الفوائد التي تحملها حبوب الخميرة أنها تساعد على ما يلي:

- تساعد على امتصاص الأملاح، والمواد الدهنية المرتبطة بالوجه، و تعمل على اذابه الدهون بما يتلاءم مع الشكل العام.

- تساعد هذه الحبوب على الوصول إلى أكثر فرصة لتحسين امتصاص الجسم، وهذا أمر يحتاجه الجلد، حتى يحصل على النضارة والجمال المطلوب.

- تساعد هذه الحبوب في التخلص من الهالات السوداء التي تظهر تحت العين، والتي تساعد بشكل أساسي في الوصول إلى البشرة النقية والصافية، وتساعد أيضا على التخفيف من نمو الأعضاء في الوجه، كالأنف وغيرها، وتجعلك تبدو دومًا في قمة النضارة والجمال.

- ولعل الأهم من هذا وذاك أن هذه الحبوب تساعد بشكل أساسي في تخفيف من حدة ظهور البثور والجلد المنمش وغيرها، كما وتساعد في التخفيف من ظهور علامات العمر أو الشيخوخة كالتجاعيد وغيرها، وتحمي الجلد بشكل أساسي من أشعة الشمس الحارقة، التي تؤذي البشرة، خاصة في فترة الظهيرة ومن غير المعتاد أن يكون المرء على قدرة عالية في الحفاظ على بشرته ولا يقوم بذلك، لأن ذلك يؤثر بشكل سلبي.