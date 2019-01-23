أفضل 6 خلطات طبيعية منزلية للتخلص من القشرة

يعمل زيت شجرة الشاي على تقليل إفراز الزيوت الزائدة في فروة الرأس

قشرة الشعر هي عبارة عن خلايا ميتة في فروة الرأس تتجمّع على شكل قشور لتكوّن ما يسمى بقشرة الرأس، والقشرة الدهنية لونها أصفر ويمكن أن تظهر في أجزاء عديدة من الجسم مثل الحاجب، والعين، والوجه، ويمكن أن يرافقها الحكة وتهيج البشرة، كما وتعد قشرة الرأس من الحالات الشائعة بين الأشخاص في العائلة الواحدة، ويمكن أن نعتبر هذه القشرة وراثية، أو لها علاقة بتقلبات الطقس والتغييرات في درجات الحرارة، ومن أسباب ظهور القشرة وجود الفطريات في فروة الرأس والتي تعيش بشكل طبيعي على فروة الرأس وتتغذى على المواد الدهنية التي تفرزها الغدد الدهنية في فروة الرأس، وتكون المعاناة من وجود القشرة أكبر عند الأشخاص الذين تميل بشرتهم للنوع الدهني.

هل تعاني من قشرة الشعر المزعجة؟ يمكن أن تسبب قشرة الشعر تساقط الشعر والحكة والظهور بمظهر غير جذاب، وبالرغم من تنوع المستحضرات التي تعد بالتخلص من القشرة إلا أن آثارها الجانبية مزعجة أكثر مثل جفاف فروة الرأس والشعر. والآن يمكنكِ استبدال المستحضرات المضادة للقشرة ببدائل طبيعية أقل تكلفة وأكثر فاعلية.

1- البابونج:

يعمل البابونج على تهدئة التهابات فروة الرأس والقضاء على القشرة والحكة المصاحبة لها. اغسلي شعرك باستخدام شامبو لطيف على فروة الرأس ويفضل شامبو الأطفال ثم يشطف الشعر أولاً بالماء الدافئ ثم بمغلي البابونج بعد تبريده. وتكرر العملية مرتين في الأسبوع. إلى جانب تأثيره الملطف لفروة الرأس فإن البابونج يساعد على تفتيح لون الشعر بطريقة طبيعية وآمنة.

2- خل التفاح وماء الأكسجين:

يحتوي كلاً من خل التفاح وماء الأكسجين على مضادات للبكتيريا والفطريات المسببة لقشرة الشعر والإكزيما. ولعمل محلول معالج لقشرة الشعر يخلط فنجان من خل التفاح وفنجان من ماء الأكسجين تركيز 10% و10 فنجان من الماء السابق غليه في زجاجة نظيفة ويرش المحلول على فروة الرأس مع التدليك ويترك لمدة 15 دقيقة ويشطف بالماء الفاتر.

3- زيت شجرة الشاي وخلاصة الصبار:

يعمل زيت شجرة الشاي على تقليل إفراز الزيوت الزائدة في فروة الرأس وخاصةً مع أصحاب الشعر الدهني. فقط يخلط مقدار من زيت شجرة الشاي ومقدار من زيت الصبار أو خلاصة الصبار (أمبولات الصبار المتوفرة في الصيدليات) ويوضع الخليط على فروة الرأس في المساء مع التدليك ويشطف في الصباح. وتكرر هذه الطريقة مرة في الأسبوع حتى القضاء نهائياً على القشرة.

4- خلطة صودا الخبز:

من أفضل الوصفات الرائعة والتي تعطي نتائج فعالة هي صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم والتي تعمل على تقليل حمضية فروة الرأس مما يمنع نمو الفطريات. أضيفي ملعقة من بيكربونات الصوديوم إلى 1/4 فنجان من الماء واستخدمي الخليط في تدليك فروة الرأس وجذور الشعر لمدة 3 دقائق، ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر. وتكرر العملية مرتين في الأسبوع.

5- خلطة الليمون:

الليمون من أفضل المواد الطبيعية التي تعمل على تنظيف فروة الرأس والقضاء على القشرة، أضيفي عصير ليمونة واحدة بعد تصفيته إلى 1/2 لتر من الماء السابق غليه ويحفظ الخليط لحين استخدامه في الثلاجة.

يغسل الشعر بالشامبو ويشطف بالماء ثم يشطف بخلطة الليمون ولا يشطف بالماء مرة أخرى. وتكرر هذه الطريقة 3 مرات في الأسبوع.

6- شاي المريمية:

نظراً لما لها من خواص مضادة للبكتيريا والفطريات وتأثيره المهدئ للجلد فإن عشبة المريمية تعد من أفضل الخيارات لعلاج البشرة والتخلص من الحكة المصاحبة لها والتهابات فروة الرأس كما تعمل على علاج الشعر التالف وترطيبه. تغلى ملعقة من أعشاب المريمية في فنجانين من الماء وتغطى لمدة ساعة لاستخلاص الزيوت الطيارة ثم يغسل الشعر بالشامبو ويشطف بالماء وأخيراً يشطف بماء المريمية وتكرر العملية 3 مرات في الأسبوع.

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