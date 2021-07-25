حلول السينما المنزلية الجديدة من إبسون ترتقي بالترفيه خلال الصيف

طرحت إبسون مجموعة من أجهزة العرض الجديدة متعددة الاستخدامات والتي تتسم بسهولة الاستخدام، لمنح الأسر في الشرق الأوسط متعة التجربة السينمائية في منازلهم، وذلك في ضوء سعيها إلى إثراء تجربة الترفيه المنزلي مع بدء موسم الصيف.

وقال محمد مسلماني مدير المبيعات الاستهلاكية لدى "إبسون" الشرق الأوسط، إن قضاء غالبية الأسر وقتًا أطول في المنزل خلال موسم الصيف، يجعل المزيد من المستخدمين يجدون في أجهزة العرض السينمائي "الحل الأمثل للتمتع بأمسيات سينمائية، أو جولات التحدي في ممارسة ألعاب الفيديو، بجانب إمكانية ممارسة العمل من المنزل على شاشة واسعة".

تجربة الشاشة الكبيرة

تُعدّ أجهزة العرض عالية الدقة مثالية لعشاق الترفيه الذين يرغبون في حلول بث سينمائية منزلية بشاشة عرض قابلة للتوسع ومنخفضة التكلفة. وتتكون المجموعة الجديدة من أجهزة العرض EB-W06 وEB-FH06 وEB-W51 وتُعتبر استثمارًا مثاليًا للعائلات الباحثة عن بديل لأجهزة التلفزيون التقليدية. وتقدم إبسون لمنطقة الشرق الأوسط أيضًا جهازي العرض من الطرازين EH-TW7000 وEH-TW7100 العاملين بتقنية 4K PRO-UHD1، للحصول على تجربة الشاشة الكبيرة مع نسبة تباين عالية. ويمكن للمستخدمين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية العثور أيضًا على أجهزة العرض ذات الإسقاط فائق القِصر EH-LS500 المزودة بنظام Android TV والمتاحة باللونين الأسود والأبيض، وتقنية 4K PRO-UHD1 بشاشة كبيرة تصل إلى 130 بوصة.

وصُمّمت أحدث مجموعة من أجهزة العرض في الشرق الأوسط بعناية لتناسب احتياجات الجميع في فصل الصيف، وبالسعر المناسب، وفق ما أكّد محمد مسلماني، الذي أشار إلى أن أجهزة العرض السينمائي الجديدة هذه "تتمتع بمزايا تجعلها تتفوق على أجهزة التلفزيون الكبيرة". وأضاف موضحًا: "تتفوق هذه الأجهزة بحجم الشاشة الكبير والمرونة في التوسّع في الحجم حتى 300 بوصة، بطريقة تمكّن أفراد الأسرة من مشاهدة الأفلام بدقة عالية كاملة، كما تتيح هذه الأجهزة بديلًا مرنًا لأجهزة التلفزيون عالية الدقة، إذ يمكن تركيبها في أي مكان يوجد به مصدر للطاقة الكهربائية وسطح مستوٍ؛ فيمكن تثبيتها بالسقف أو وضعها على طاولة أو رف، مع مرونة عالية في تعديل درجة ميلان الشاشة بدقة".

مزايا الألعاب ونظام Android TV

أصبحت أجهزة العرض السينمائي المنزلية الخيار المثالي لمحبي الالعاب الالكترونية، بحسب محمد مسلماني، الذي أكّد أنها تخلق تجربة واقعية غامرة ومثيرة، بفضل الشاشات كبيرة الحجم بنسبة 21:9 فائقة الاتساع وبدقة كاملة الوضوح. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن GfK، يحتل اللاعبون الجدد نسبة تصل إلى 15 بالمئة من اللاعبين في دولة الإمارات و10 بالمئة منهم في السعودية، في حين أن ساعات اللعب بعد فترة البقاء في المنزل ظلّت أعلى منها في فترة ما قبل الجائحة في كلا البلدين. [i]

ويأتي الجهازان EH-TW5700 وEH-LS500 لتلبية احتياجات اللاعبين الراغبين في الارتقاء بتجربة ممارسة ألعاب الفيديو هذا الصيف، وذلك بمزايا جذابة، بجانب أجهزة عرض بالدقة العالية الكاملة، 1080 بكسل، مثل EF-11 وLS-300، التي تستهدف الهواة في عالم الألعاب والترفيه. ويمكن للاعبين من أفراد الأسرة إثراء الإجازة الصيفية والاستمتاع بالعديد من المزايا أثناء اللعب، كرفع مستوى Dark Gamma، والصورة فائقة الاتساع، للحصول على تجربة لعب غامرة.

وتقدم إبسون الشرق الأوسط هذا الصيف أجهزة عرض مختارة بأسعار مخفضة: EH-TW610 (2,899 درهمًا)، EH-TW750 (2,899 درهمًا)، EB-X51 (1,499 درهمًا)، وذلك دعمًا لمفاجآت صيف دبي، في عروض ترويجية صالحة حتى نفاد الكمية.

[i] دراسة GfK للتعرف على مشهد ألعاب الفيديو، يناير 2021

نبذة عن إبسون الشرق الأوسط

تشرف إبسون الشرق الأوسط على عمليات الشركة في أسواق الشرق الأوسط، ويقع المقرّ الرئيسي لها في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل الشركة مع شبكة من الموزعين في المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعمان وقطر وسوريا واليمن، وذلك لضمان توفر منتجاتها التكنولوجية المتقدّمة للمؤسسات والمستهلكين في كافة أرجاء المنطقة. للمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع www.epson-middleeast.com

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