تجربة طعام يابانية فريدة من مطعم أكيرا باك

يطلق مطعم أكيرا باك، الذي يشتهر بأناقته الفائقة وإطلالاته المذهلة على أفق مدينة دبي وموقعه المميز في فندق دبليو دبي – النخلة، تجربة جديدة ورائعة لعشاق الطعام، فاستعدوا لتجربة "ني ني ني".

تتوفر تجربة "ني ني ني" – والتي تعني "اثنان اثنان اثنان" باليابانية - كل يوم اثنين من الآن وحتى 30 أغسطس، لتبهر حواس الضيوف بمغامرة من المذاق والنكهات اليابانية المدهشة بلمسات كورية. ولفترة محدودة، يمكن للضيوف كل يوم اثنين اختيار طبقين ومشروبين حسب ذوقهم كل للحصول على خيارين من اختيارات الشيف بسعر 222 درهمًا إماراتيًا.

تشتمل القائمة المختارة على عدد من إبداعات أكيرا باك الشهيرة، ومنها بيتزا التونا وسلطة السبانخ الكريمية وتاكو أكيرا باك وميزو الباذنجان وتشكيلة من لفائف السوشي اللذيذة. أما للأطباق الرئيسية فيقدم المطعم لرواده خيارات واسعة منها سالمون جوسبر المشوي مع السبانخ بالثوم والتيرياكي الحار ورقائق نوري بالأرز، وطبق الدجاج المشوي مع ميزو تشيبوتلي والبصل المقرمش وتشكيلة لذيذة من الأطباق الجانبية.

ولا تكتمل الوجبة بدون المشروبات اللذيذة! حيث يمكن للزوار اختيار اثنين من قائمة المشروبات المميزة لدى أكيرا باك، والتي تتضمن عددًا من المشروبات المنعشة والموكتيل المعدّ يدويًا.

إنه الوقت الأمثل للاستمتاع بأروع الأطباق اليابانية في أكيرا باك، فاغتنموا هذا العرض الذي يستمر لفترة محدودة.

عرض "ني ني ني" لدى أكيرا باك

المكان: مطعم أكيرا باك، فندق دبليو دبي – النخلة

اليوم: كل اثنين من 5 يوليو إلى 30 أغسطس

الوقت: 7 – 11 مساءً (ساعتان فقط لكل طاولة)

السعر: 222 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد – تشمل اختيار الضيوف من طبقين ونوعين من المشروبات مع اختيارين للشيف

للحجز يرجى الاتصال بالرقم +9714 245 5800

يتميز فندق دبليو دبي – النخلة ومطعم أكيرا باك، بموقعه في نخلة جميرا، وهو يتبع جميع الإرشادات والتوجيهات التي وضعتها الهيئات الحكومية، ليضمن المحافظة على صحة الضيوف والموظفين.

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