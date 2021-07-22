كبسة الدجاج من الأكلات العربية المفضلة في كثير من الدول وخاصةً دول الخليج، حيث تتمتع بمذاق شهي ومميز، وأغلب العائلات في عيد الأضحى يفضلون عملها لأنها المحببة عند الصغار والكبار.

أطباق رئيسية في عيد الأضحى كبسة الدجاج

مقادير كبسة الدجاج

3 كوب أرز

2 صدور دجاج مقطع

1 كوب خضار مشكل "جزر وبسلة وفاصوليا خضراء"

1 حبة بصل مقطع

2 حبة جزر مبشور

1 حبة ليمون أسود

1 معلقة كبيرة كركم

1 معلقة كبيرة كاري

ملح

فلفل أسود

1 قرفة عيدان

3 فصوص حبهان "هيل"

3 ورق لورا

زيت

3 كوب ماء أو شوربة "مرقة".

طريقة تحضير كبسة الدجاج

يوضع الزيت في وعاء على النار حتى يسخن.

ثم يضاف البصل إلى الزيت، ويقلب حتى يذبل.

ثم تضاف قطع الدجاج، وتتبل بالملح والفلفل الاسود، وتقلب جيداً حتى يتغير لونها.

ثم يضاف الحبهان والقرفة والليمون الأسود وورق اللورا والكركم والكاري.

ثم يقلب جيداً وتضاف الماء، ويقلب مرة أخرى.

ثم تترك حتى تبدأ الدجاج في النضج ثم يضاف الخضار المشكل والجزر.

يقلب مرة أخرى ويضاف الأرز، ويقلب، ثم يغطى، ويترك على نار هادئة حتى ينضج ويقدم، وصحتين وعافية.

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