تجربتي مع توقف نبض الجنين وأهم النصائح لتجنبه

تفرح المرأة كثيرًا عندما تعلم بأنها حامل، وتبدأ في حساب الشهور والأيام لاستقبال جنينها، وتنتظر مرور الثُلث الأول من الحمل حتى تشعر بحركة جنينها، لكنها قد تتعرض لبعض العوامل الخارجية التي قد تكون سببًا في توقف نبض الجنين؛ لذا سأقدم لكم تجربتي مع توقف نبض الجنين والأسباب التي قد تؤدي إلى توقف نبض الجنين.

تجربتي مع توقف نبض الجنين

يعتقد البعض بأن حركات الأم وإصابتها ببعض الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري يعرضان صحة الأم والجنين للخطر، لكن هناك بعض العوامل الأخرى التي لا دخل للأم بها مثل انفصال المشيمة أو وجود عيوب خلقية في الجنين قد تؤدي إلى توقف نبض الجنين، لذا سأقدم لكم واقع تجربتي مع توقف نبض الجنين.

لقد شعرت ببعض أعراض الحمل وتأخر الدورة الشهرية؛ لذا قمت بعمل اختبار الحمل وأدركت حينها أنني حامل؛ ففرحت كثيرًا وتوجهت إلى الطبيب الذي طلب منى بعض التحاليل، وبالفعل قمت بعمل هذه التحاليل، وعند موعد ذهابي إلى الطبيب، لاحظت اختفاء أعراض الحمل، وأخبرت الطبيب بذلك؛ ولذلك قام الطبيب بفحص البطن بالسونار، لكنه لم يجد أي نبض للجنين؛ لذا قام بالفحص المهبلي للتأكد من ذلك، وقد أخبرني الطبيب بتوقف قلب الجنين عن النبض، ووصف لي بعض الأدوية التي تساعد على الإجهاض، بالفعل لقد كان الأمر صعبًا في التقبل لكنني تمكنت من تجاوزه بمساعدة من حولي.

أعراض توقف نبض الجنين

وقبل أن نجيب عن سؤال هل يرجع نبض الجنين إذا توقف ؟، سنذكر بعض الأعراض التي قد تلاحظها الأم عند توقف نبض الجنين، من أبرزها:

آلام شديدة في أسفل البطن. اختفاء آلام وانتفاخ الثديين. في بعض الحالات تشعر الأم ببعض التشنجات والتقلصات في البطن. الشعور بحكة أو حرقان أثناء التبول. آلام شديدة بأسفل الظهر. نزول بعض الإفرازات المخاطية المصاحبة للدماء. الشعور بالإرهاق والتعب العام.

توقف نبض الجنين ثم عودته

يُعرِّف الأطباء نبص الجنين على أنه معدل سرعة انقباض قلب الجنين في الدقيقة؛ حيث ينبض قلب الجنين بمعدل يبدأ من 110 إلى 160 نبضة بالدقيقة، ويرتبط ذلك بحركة الأم والتغيرات التي تطرأ على رحم الأم، كما أكد الأطباء على أن زيادة نبضات قلب الجنين عن المعدل الطبيعي أمر يستدعي القلق؛ لذا يجب على الأم عند ملاحظة أي تغيرات على الجنين أو اختفاء لأعراض الحمل لابد لها من التوجه الفوري للطبيب.

ومن المعروف بأن نبض الجنين لا يمكن سماعه أو الشعور به إلا في الشهر الثاني من الحمل، كما يمكن الشعور بحركة الجنين في الثُلث الثاني من الحمل، وعند عدم قدرة الطبيب على سماع نبضات قلب الجنين، فهذا يعني للأسف وفاة الجنين، ولكن هناك احتمالية أن يتدخل الطبيب للمساعدة في إعادة نبض الجنين إلى الحالة الطبيعية في بعض الحالات الخاصة، وغالبًا ما يكون التوقف فيها بشكل تدريجي، وذلك ردًا على سؤال هل يرجع نبض الجنين إذا توقف؟ والإجابة مقتبسة من تجربة إحدى السيدات التي كانت تحكي قصتها تحت عنوان تجربتي مع توقف نبض الجنين ورجوعه .

بعض تجارب توقف نبض الجنين

كنا قد عرضنا سابقًا تجربتي مع توقف نبض الجنين وأبرز الأعراض لذلك؛ ولتفادي حدوث هذا الأمر، عليكِ باتباع بعض النصائح والتوصيات التي سنوضحها في الفقرات المقبلة، لكنني سأطرح لكم بعض التجارب أولًا:

تحكي إحدى السيدات بأنها قد تعرضت للإجهاض مرتين متتاليتين دون الشعور بأي أعراض سابقة، لكنها كانت تلاحظ نزول بعض الإفرازات البنية في كل مرة؛ لذا كانت تتجه إلى الطبيب الذي أكد لها توقف نبض الجنين، ووصف لها بعض الأدوية التي تساعد على الإجهاض، لكنها لم تجدِ نفعًا؛ لذا قام بإجراء عملية لتنظيف الرحم.

تجربة أخري لاحدي السيدات لتوقف نبض الجنين؛ إذ تحكي بأنها كانت حاملًا في الأسبوع الأخير من الحمل، ولاحظت نزول كتل دم، وقد ذهبت إلى الطبيب لإتمام تنظيف الرحم ليتوقف النزيف حتى لا تتعرض للسوء؛ لذا ننصح السيدات بضرورة التوجه إلى الطبيب إذا لاحظت بنزول دم أثناء الحمل.

نصائح لتجنب توقف نبض الجنين

بعد أن عرضت لكم تجربتي مع توقف نبض الجنين، لابد أن أقدم لكم بعض التوصيات والنصائح لتفادي توقف قلب الجنين وإتمام الحمل بأمان، ومن هذه النصائح:

إتباع نظام غذائي صحي، والحرص على تناول وجبات صحية على فترات متباعدة، وعدم تناول الطعام حتى الشعور بالامتلاء.

متابعة الجنين كل فترة، وعدم إهمال المتابعة الدورية للجنين.

تجنب تناول الأدوية دون استشارة الطبيب.

الحرص على تجنب التوتر والضغط النفسي.

تجنب تناول الكحوليات والابتعاد عن التدخين وتقليل المنبهات.

لابد من توفير الراحة للأم الحامل، وتجنب ممارسة التمارين الثقيلة.

أخيرًا يمكننا القول بأن تجربتي مع توقف نبض الجنين قد علمتني الكثير؛ لذا في حملي القادم سأحاول تفادي بعض الأمور لضمان اكتمال الحمل، وسأحافظ على صحتي من أجل جنيني، ومن أجل نفسي أيضًا، لذا عليكِ عزيزتي، إن كنت تخططين للحمل، بالاهتمام بصحتك وتفادي الأمور التي تعرض جنينك لخطر الوفاة.