تجفيف الطعام..الطرق والفوائد والمزيد

تجفيف الطعام طريقة عبارة عن طريقة حفظ تستخدم لإطالة العمر الافتراضي للأطعمة عن طريق إزالة محتواها من الماء، كما أنها واحدة من أقدم تقنيات الحفاظ على الغذاء وأكثرها انتشارًا.

ومن خلال هذه المقالة نستعرض عددًا قليلاً من الطرق المستخدمة في تجفيف الطعام ، بالإضافة إلى الأطعمة التي يمكن أن تعاني من الجفاف والفوائد المحتملة والسلبيات.

طرق تجفيف الطعام

هناك العديد من الطرق المستخدمة في كثير من الأحيان في تجفيف الطعام ، حيث تختلف الطرق من حيث الطريقة التي تجفف بها الأطعمة، ومقدار الوقت المطلوب، ونوع المعدات اللازمة، وفيما يلي بعض الأساليب الأكثر شيوعًا، وتشمل:

تجفيف الطعام من خلال الشمس

يعد تجفيف الطعام من خلال الشمس من أقدم الطرق وأكثرها بساطة، حيث تتضمن هذه الطريقة وضع الأطعمة، مثل التين أو المانجو، على شاشة شبكية أو صينية مصنوعة من مسامير خشبية، ومن ثم تقوم بتغطية الطعام بشاشة ثانية لردع الآفات والحشرات.

ويمكن تجفيف الطعام في أي منطقة مشمسة ذات رطوبة منخفضة ودرجة حرارة دنيا تبلغ (30 درجة مئوية)، وإذا كنت تستخدم هذه الطريقة، فمن المهم أيضًا تجنب الشاشات المصنوعة من القماش، حيث قد تتأكسد وتترك بقايا على طعامك، وضع في اعتبارك أن الأطعمة مثل الفواكه قد تستغرق عدة أيام حتى تجف تمامًا.

تجفيف الطعام بالهواء

مثل تجفيف الشمس، يعد تجفيف الطعام بالهواء طريقة تجفيف بسيطة جدًا لدرجة أنها لا تتطلب أي معدات خاصة، وعلى غرار تجفيف الشمس، يضع تجفيف الهواء الطعام في الظل بدلاً من الشمسن ويمكن أن يساعد ذلك في حماية الأطعمة من أشعة الشمس القوية، مما يجعلها خيارًا جيدًا للخضار الورقية وشاي الأعشاب والتوابل.

تجفيف الطعام بالفرن

يمكن استخدام فرنك لتجفيف الأطعمة عندما تحافظ على درجة حرارتها حوالي (60 درجة مئوية)، وعلى الرغم من أن تجفيف الفرن يمكن أن يستغرق حوالي 6-10 ساعات اعتمادًا على الطعام المحدد، فقد تكون هذه الطريقة مفيدة للأشخاص الذين لا يرغبون في شراء أي أجهزة إضافية.

لكن تأكد من أن الفرن الخاص بك يمكن ضبطه على درجة حرارة (60 درجة مئوية) أو أقل، حيث أن درجات الحرارة المرتفعة ستطبخ الطعام بدلاً من تجفيفه، بالإضافة إلى ذلك، تأكد من فتح الباب أثناء تجفيف الطعام ، مما يسمح للرطوبة الإضافية بالهروب أثناء عملية التجفيف.

المجففات الكهربائية

المجففات الكهربائية هي واحدة من أكثر الطرق كفاءة وملاءمة في تجفيف الطعام، وعادة ما تكون هذه الأجهزة مجهزة بجهاز توقيت ومقياس لدرجة الحرارة، جنبًا إلى جنب مع المراوح لتوزيع الحرارة بالتساوي، كما أنها تحتوي عادةً على صواني متعددة، مما يسمح لك بتجفيف عدة أنواع من الطعام في وقت واحد.

ويمكن أن يتراوح سعر المجففات الكهربائية قليلاً، حيث تبدأ أسعار بعض الأنواع بحوالي 50 دولارًا وقد تكلف بعض الخيارات ما يصل إلى 1000 دولار، وفي حين أن هذه المجففات الكهربائية قد تكون الطريقة الأكثر كفاءة في تجفيف الطعام ، إلا أنها ليست أفضل رهان لك إذا كنت تتمتع بميزانية محدودة.

المنافع والاستخدامات في تجفيف الطعام

غالبًا ما يستخدم تجفيف الطعام لإطالة العمر الافتراضي للمكونات ومساعدتها على الاستمرار لفترة أطول، ومن خلال تقليل محتوى الرطوبة في الأطعمة، يمكن لهذه العملية أن تمنع نمو الملوثات الضارة، بما في ذلك أنواع البكتيريا والفطريات التي قد تجعلك مريضًا.

وفي الحقيقة، يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأطعمة الموسمية مثل الفواكه والخضروات من خلال زيادة توافرها على مدار العام، وحتى في المواقع النائية التي لا تنمو فيها، لذلك تقلل طريقة الحفاظ على الغذاء هذه أيضًا من الوزن ومعظم الأطعمة، مما قد يقلل من تكاليف التغليف والمناولة والنقل للمصنعين.

في حين أن هذا قد يكون له إيجابيات وسلبيات، إلا أن هذه الأطعمة يمكن أن توفر مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة إذا استمتعت بها بدلاً من الحلويات السكرية أو الأطعمة المصنعة الأخرى.

أفضل الأطعمة للتجفيف

يمكنك حتى تجفيف المربى والصلصات لتحرير مساحة التخزين ومساعدتها على الاستمرار لفترة أطول في المخزن، ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن الأطعمة الغنية بالدهون أو الزيت لا تجف جيدًا، لأن الدهون يمكن أن تتعفن، لذلك، تجنب تجفيف الأطعمة مثل زبدة الفول السوداني أو الأفوكادو وتأكد من تقليم اللحوم لإزالة أي دهون قبل التجفيف.

وفي حين أن منتجات الألبان غير الدهنية يمكن أن يتم تجفيفها من الناحية الفنية، إلا أنها غير موصى بها وقد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ أنه يجب تبخير اللحوم النيئة والدواجن أو تحميصها أو طهيها إلى درجة حرارة داخلية لا تقل عن (71 درجة مئوية) و (74 درجة مئوية) لمنع الأمراض المنقولة بالغذاء حتى قبل التجفيف.

فيما يلي بعض الأفكار للأطعمة التي يمكنك تجفيفها وتشمل:

الفواكه: التفاح والموز والمشمش والكرز والعنب والمانجو والخوخ

الخضار: الجزر والبنجر والبروكلي والملفوف والفطر والباذنجان والكوسا

اللحوم الخالية من الدهون: اللحم بقري، الدجاج، السمك

الصلصات والشراب: المربى، صلصة بيتزا، شراب القيقب، صلصة السباغيتي، صلصة الشواء، دبس السكر

الأعشاب: الريحان والشبت وإكليل الجبل والأوريجانو والزعتر والميرمية والنعناع والخزامى

نصائح عند تجفيف الطعام

التحضير المناسب هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بالأطعمة المجففة، لذلك تأكد من تقطيع الأطعمة بالتساوي واستهداف قطع مماثلة الحجم، والتي يمكن أن تساعد في ضمان جفاف الأطعمة بنفس المعدل.

أيضًا يجب أن يتراوح سُمك الفواكه والخضروات بين (0.6 سم) إلى (1.3 سم)، بينما يجب أن تكون اللحوم والأسماك والدواجن أرق، إن أمكن.

أيضًا يمكن أن يؤدي نقع شرائح الفاكهة في محلول حمضي، مثل حمض الستريك أو عصير الليمون، إلى منع التغيرات في اللون والملمس، بالإضافة إلى ذلك، تجنب تجفيف المكونات برائحة أقوى، مثل الثوم أو البصل، مع الأطعمة الأخرى التي لها رائحة أكثر خفة أو حيادية.

سلبيات تجفيف الطعام

في حين أن الأطعمة المجففة يمكن أن تكون بالتأكيد إضافة صحية إلى نظام غذائي مغذي، إلا أنها تأتي مع بعض الجوانب السلبية التي يجب عليك التفكير فيها.

أولاً، لاحظ أن الأطعمة المجففة تحتوي على مجموعة مماثلة من العناصر الغذائية مثل الأطعمة الطازجة، ومع ذلك يتم تعبئتها في أشكال أصغر وأكثر تكثيفًا، أيضًا يمكن أن يسهل هذا الإفراط في تناول الطعام، مما قد يؤدي إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية أو السكر أو الصوديوم.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى بعض التغييرات الطفيفة في القيمة الغذائية لأطعمتك، حيث قد يقلل هذا من كمية بعض الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين سي وبيتا كاروتين، خيرًا، ضع في اعتبارك أن الرطوبة تُزال من الأطعمة أثناء عملية الجفاف.

وفي الواقع، تشير التقديرات إلى أن حوالي 20-30٪ من المدخول اليومي من المياه يأتي من مصادر غذائية، بما في ذلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المياه مثل الفواكه والخضروات، لهذا السبب، من المهم التأكد من أنك تشرب الكثير من الماء أو تستمتع بمجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الطازجة، وضع في اعتبارك أن تناول الأطعمة المجففة يتطلب شرب المزيد من الماء لتلبية احتياجاتك من الترطيب.

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