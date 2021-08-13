علاجات منزلية للتخلص من الدمامل

الدمامل هي نتوءات حمراء مؤلمة تبدأ في التطور إلى رأس مليء بالصديد مع تقدمها، وعادة ما تتطور الدمامل في مناطق الجسم التي تعاني من الاحتكاك أو الضغط، مثل الوجه والإبطين والفخذ والكتفين والأرداف، ويمكن استخدام العلاجات المنزلية التالية لعلاج الدمامل:

البصل والثوم الطازج

عند استخدام البصل لعلاج الدمل، لفي قطعة من البصل في شاش وضعيها فوق الدمل لمدة ساعة مرة واحدة أو مرتين يوميًا، ولكن إذا كنت تستخدمين الثوم، استخدمي عصيره لمدة 10 -30 دقيقة مرة أو مرتين يوميًا.

مسحوق الكركم

يحتوي مسحوق الكركم على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، وكلاهما يمكن أن يساعد في التئام الدمل والتخلص منه بسرعة، كما أنه يعمل كمنقي طبيعي للدم، ويمكنك استخدام مسحوق الكركم على الدمل مباشرة أو تناوله، ولتناوله اغلي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في الماء أو الحليب، واشربيه ثلاث مرات يوميًا بمجرد تبريده، ولاستخدامه موضعيًا، اخلطي الكركم بالماء أو الزنجبيل لعمل عجينة، وضعيه على الدمل مرتين يوميًا على الأقل.

الماء الدافئ

يعد استخدام الماء الدافئ أحد أقدم العلاجات المنزلية للدمامل، ويمكنك استخدام الكمادات ونقع الدمامل في الماء الدافئ، وسيؤدي ذلك إلى تقليل الألم والمساعدة في سحب الصديد إلى سطح الجلد، وحينها يمكن لنقعه بشكل متكرر أن يؤدي إلى انفجاره في غضون 10 أيام.

زيت شجرة الشاي

يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص قوية مضادة للجراثيم، ولذلك يعمل كمطهر، ويمكن أن يساعد في علاج العدوى البكتيرية التي تسبب الدمامل، ولكن لا ينبغي أن يوضع زيت شجرة الشاي مباشرة على الجلد، حيث يمكن أن يكون له تأثير حارق، وبدلا من ذلك امزجي 5 قطرات من زيت شجرة الشاي مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وضعي زيت شجرة الشاي المخفف على قطعة قطن وضعيها على المنطقة المصابة مرتين أو ثلاث مرات يوميًا.

زيت الخروع

أظهرت دراسات مختلفة أن زيت الخروع يحتوي على مركب يسمى حمض الريسين الأوليك، وهو مادة طبيعية لكنها فعالة كمضاد للالتهابات، وهذا، جنبًا إلى جنب مع خصائصه القوية المضادة للبكتيريا، يجعله علاجًا طبيعيًا رائعًا للدمامل.

وعند استخدام زيت الخروع، ضعي كمية صغيرة من زيت الخروع مباشرة على الدمل ثلاث مرات على الأقل يوميًا حتى يختفي.

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