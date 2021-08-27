تجنبي هذه الأنواع من الزملاء

تتضمن معظم مساحات العمل زملاء من خلفيات متنوعة، منهم الجيد والسيء، فينما يكون البعض داعمًا ومفيدًا للغاية، قد يراك الآخرون كمنافسة مما يدفعهم لتشكيل عقبات وزرعها بينك وبين النجاح، ولذلك من المهم أن تحرصي على تجنب الأنواع التالية من الزملاء:

لص الفضل

هذا النوع من الزملاء خبير في سرقة الفضل في العمل من الآخرين، فمهما عمل فريقه بجد من المرجح أن يتجاهل ذلك ويسرق الفضل ويحاول الظهور وكأنه أكمل المشروع وحده.

ملك النميمة

من الطبيعي أن تكون النميمة منتشرة في مكان العمل، ولكن اعلمي أن من يتحدث معك عن الآخرين، يتحدث عنك أيضا مع الآخرين.

السياسي

السياسي هو ذلك الزميل المنشغل بسياسات الشركة، وتصبح حياتهم العملية تتمحور حول "الفوز" بالوظيفة التالية والترقية التالية والمشروع التالي، ولكن هذا لا يترك له وقت كافي للوفاء بمسؤولياته الحالية.

الخبير

يستمتع هذا النوع من الناس بالظهور وكأنه يعلم كل شيء وكل من حوله اقل قدرة، والاقتراب منهم يعرضك للكثير من الاحباطات.

لص الافكار

يتقرب هذا النوع منك بالتظاهر بالطيبة ثم يسرق افكارك ويستخدمها للتقدم في العمل قبل أن ينتقل لتكرار الامر مع شخص آخر.

الكسول

كل مكان عمل يحتوي على شخص كسول واحد على الأقل، وهو ذلك الموظف الذي لا يجتهد إلا في تحميل الآخرين مسؤولياته في العمل، ودائما ما يتحدث عن تعرضه لضغط العمل.

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