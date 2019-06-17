تجنب هذه الأفكار في ديكور غرف النوم

تقول تيسير في البداية عند اختيار نوع الستائر يفضل الابتعاد عن الأنواع التي تجذب الغبار وتستدعي التنظيف اليومي، فهناك نوع من الستائر يحمي من الإضاءة ومن الأصوات المزعجة ويصلح لكل غرف النوم سواء للأطفال أو الكبار.

وأكدت أنه يراعي عدم وجود أرفف كثيرة بغرفة النوم، فقط يكفي رف مفتوح أو زوجان منه في الغرفة وذلك لحمل الكتب والاكسسوارات، وبالنسبة لألوان غرف الأطفال تشير تيسير إلى أنه يفضل الابتعاد عن الألوان المشرقة لأنها عرضة للاتساخ بشكل سريع، لهذا يفضل اختيار لون حيادي وعملي في الوقت نفسه لتجنب عملية التنظيف اليومية والتي تبدو مرهقة لبعض النساء.

وأضافت مصممة الديكور أنه يفضل تجنب حشو المساحة الفارغة بالأثاث الكثير لأن غرفة النوم يفضل أن تكون ذات مساحة واسعة.

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