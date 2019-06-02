3 نصائح لجعل طريقة تنظيف الستائر أسهل

نصائح لتنظيف الستائر مهما كانت الخامة المصمِّمة لها، مع الإشارة إلى أنَّ الستائر خفيفة الوزن قابلة للغسل في الغسالة، أمَّا الستائر المصنوعة من مواد حسَّاسة، فتستدعي الغسل يدويًّا لتقليل خطر التقلص، وتلك المصنوعة من القماش الثقيل يمكن تنظيفها بالبخار، لتجنُّب عملية التجفيف الطويلة.

غسل الستائر، يدويًّا، يُمثِّل الخيار الأكثر أمانًا، فهو يُقلِّل من خطر انكماش الأقمشة



1. تنظيف الستائر في الغسالة

يتطلَّب بعض أنواع الستائر الغسل بالغسَّالة على دورة بطيئة، وذلك بماء بارد ومُنظِّف الغسيل العادي.

والجدير بالذكر أنّ الأقمشة الحسَّاسة يمكن أن تتقلَّص عند الغسل في الغسَّالة بماء ساخن، لذا يجب التحقُّق من الملصق الموجود على الستائر قبل غسلها.



2. الغسيل اليدوي

يُمثِّل غسل الستائر، يدويًّا، الخيار الأكثر أمانًا، فهو يُقلِّل من خطر انكماش الأقمشة. وفي هذا الإطار، يُستخدم منظِّف الغسيل أو صابون اليدين اللطيف لتجنُّب إتلاف المواد.



3. تنظيف الستائر على البخار

هذه الطريقة فعَّالة في غسل الستائر المصنوعة من القماش الثقيل، والتي يصعب إنزالها من السكَّة بشكل خاص.

وعند الشروع في التنظيف على البخار، يجب البدء من الأعلى إلى الأسفل، وعند ملاحظة أنّ المادة أصبحت رطبة يجب ترك الجهاز بعيدًا عن الستارة.

ويجب قراءة إرشادات الشركة المصنّعة عند استخدام منظّف البخار، مع الإشارة إلى أنَّ البخار يمكن أن يتسبَّب بالحروق لك، لذا تأكَّدي من ارتداء ملابس واقية مناسبة.

عند الشروع في تنظيف الستائر على البخار، يجب البدء من الأعلى إلى الأسفل

تجفيف الستائر

بعد تنظيف الستائر، ما هي الطريقة المُفضَّلة لتجفيفها؟

لا يُنصح بوضع الستائر المُبلَّلة داخل النشَّافة؛ الحركة المتساقطة مسؤولة عن ظهور التجاعيد العنيدة التي لا يمكن للحديد الساخن (المكواة) إزالتها. الطريقة المُفضَّلة لتجفيف الستائر تقضي بتعليقها في الخارج، بعيدًا من أشعَّة الشمس المباشرة لتجنّب التبييض، وفي مكان مُظلَّل إن أمكن.

كيفية جعل تنظيف الستائر أسهل؟

• يجب الحد من امتصاص الستائر للروائح، لا سيَّما عند الطهو، وذلك عبر ترك باب المطبخ مُغلقًا. ونظرًا إلى تراكم الدهون على ستائر المطبخ، يُمكن نقعها بالماء المُضاف الـ"أمونيا" إليه، وذلك لإزالة الدهون وأيَّة رائحة كريهة عنها، ثمَّ تُغسل بالطريقة المعتادة. ويجب الامتناع عن التدخين داخل المنزل.

• يُفضَّل تفريش الستائر بانتظام، باستخدام فرشاة ناعمة، بُغية إزالة الأتربة والأوساخ عنها، ومنع البقع من الوصول إلى القماش.

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