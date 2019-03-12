خطوات لـ تخزين وتجفيف السبانخ

السبانخ من الخضار الورقية التي تمتلك مذاقاً لذيذاً

يعدّ السبانخ من الخضار الورقية التي تمتلك مذاقاً لذيذاً إلى جانب العديد من الفوائد الصحّية للجسم، وتلجأ العديد من الأسر لتخزينه وتجفيفه للتمكّن من تناوله على مدار العام بهدف الحفاظ على لون السبانخ ونكهته الطبيعية.

تجفيف السبانخ يتطلب الأدوات الآتية:

- سكين.

- صينية تجفيف.

- فرن.

- وعاء محكم الإغلاق.

خطوات تجفيف السبانخ:

- أولاً يجب شراء السبانخ الطازجة، وغسلها بالماء البارد من أجل إزالة الأتربة والمبيدات الحشرية العالقة بها، ثمّ تقطيع السيقان.

- ثم وضع السبانخ على صينية التجفيف، مع مراعاة أن تكون السبانخ ذات طبقة واحدة على الصينية.

- ثم إدخال السبانخ في الفرن على درجة حرارة حوالي 77 درجة مئوية.

- ترك السبانخ داخل الفرن لمدّة ست ساعات من الزمن، وخفض حرارة الفرن في الساعة الأخيرة إلى حوالي 54 درجة مئوية.

- إزالة السبانخ من الفرن، وتركها حتّى تبرد.

- ثم وضع السبانخ الجاف في وعاء محكم الإغلاق، ثمّ تخزينها في مكان بارد ومظلم.

أما تخزين السبانخ:

- نقل السبانخ إلى وعاء آخر بعد فتح الكيس، فالرطوبة تدخل بسهولة إلى السبانخ عند فتح الكيس،ممّا يُتلف الأوراق.

- لفّ السبانخ في مناشف ورقية، ووضعها في أكياس قابلة للإغلاق.

- وضع السبانخ في درج أو رف الثلاجة، وهذا يحفظ السبانخ من الذبول لمدّة تصل إلى سبعة أيام.

ملاحظة: يبقى السبانخ طازجاً وجيداً في الأوضاع الرطبة، وخاصةً عندما تتراوح الرطوبة النسبية من 95-100%.

المزيد:

السبانخ وفوائده للجسم، صحة العين،الجهاز الهضمي والسرطان

السبانخ .. تعرفوا على فوائدها للجسم في رمضان

8 أسباب صحية لتناول السبانخ