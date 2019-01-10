كيف أخفف وزني في فصل الشتاء؟

جسم الإنسان يحتاج إلى الدّهون، لحرق الطّاقة ولمنح الجسم الدفء

فصل الشتاء يعتبر من المواسم الصعبة للبدء بنمط غذائي صحي قليل السعرات الحرارية، بسبب طول ليله من جهة، وشدة برودته من جهة أخرى، وكثرة الجلوس في المنزل من جهة ثالثة، وهذه العوامل الثلاثة تشجع على تناول المزيد من الأطعمة الدسمة والحلويات والمشروبات الساخنة التي تؤدي إلى اختزان الدهون في منطقتي البطن والأرداف في جسم المرأة، والبطن والصدر في جسم الرجل.

وفي هذا المقال سنذكر أهم طرق لتخفيف الوزن في فصل الشتاء:

1- جسم الإنسان يحتاج إلى الدّهون، لحرق الطّاقة ولمنح الجسم الدفء، ولمساعدته في القيام بالعمليّات الحيويّة اللّازمة، لذلك يجب عليك أن تركّزي على الأطعمة التّي توفّر للجّسم الدّهون الطّبيعيّة، كاللّوز، والزّيتون، والسّلمون، والجّوز، وهذه الأطعمة لا تُسبّب أيّ زيادة في الوزن، بل إنّها تُساعده في عمليّة إنقاص الوزن، وتحسّن أيضاً المزاج العامّ للإنسان.

2- إذا أردتِ أن تتناولي شيئاً حلواً، لا تتناولي الحلويّات المليئة بالسّعرات الحراريّة، بل تناولي الفواكه التي تكون متوفّرة في تلك الفترة من العام، ويمكنك أن تدلّلي نفسك بتناول الأطعمة الصّحيّة، والتي تقدّم لكِ حاجتك من السكّريّات المفيدة للجّسم، عن طريق تناول البطاطا الحلوة المشويّة، مع القليل من زيت الزّيتون والأعشاب الطّازجة، أو يمكنك تناول اليقطين بأيّ شكلٍ تريدينه.

3- في فصل الشّتاء يكون النّهارُ قصيراً، والجّو بارداً جداً، لذلك تكون الحاجة للنوم أكثر، وهذا شيءٌ جيّد، لأنّكِ سوف تحتفظين بالطّاقة في جسمك، ولكن يجب عليك ألّا تتناولي الطّعام الدّسم قبل الذّهاب إلى النّوم بأربع ساعات، وما لا يعرفه الكثير من النّاس أنّ الجّسم يستمرّ بحرق السّعرات الحراريّة حتّى وقت النّوم، لأنّ الوظائف الحيويّة في الجّسم تحتاج إلى الطّاقة لتؤدّي أعمالها بشكلٍ طبيعيّ.

4- الحرص على تناول الطعام المشوي، من دجاج ولحم، فالشتاء فرصة جيدة لحفلات الشواء الممتعة، هذا بالإضافة إلى فوائده الصحية كونه يحتوي على كمية أقل من السعرات الحرارية والدهون، كما أنّه يغني عن استخدام السمن والزبدة.

5- الاكثار من شرب العصائر الطبيعية الخالية من المنكهات الصناعية، مثل: عصير الجريب فوت، وعصير الكمثرى، وعصير الكيوي، وعصير الليمون، وعصير الكلمنتينا.

6- تناول الخضار القلبية كالكرفس، والبروكلي، والقرنبيط، والملفوف، فهي تمنح الجسم دفئاً في فصل الشتاء.

7- الحرص على تناول وجبة فطور مكوّنة من زبدة الفول السوداني، أو الشوفان مع اللوز، علماً أنّها تحتوي على نسبة جيدة من الكربوهيدرات التي ترفع نسبة هرمون السيروتونين في الجسم، بما يزيد الشعور بالسعادة ويقلل الشعور بالاكتئاب.

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