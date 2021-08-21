تخلصي من مشكلة الشيب المبكر بهذه الطريقة الطبيعية

يمكن أن يكون الشيب المبكر حالة مزعجة للغاية، وهي تنتج عن مشاكل في النظام الغذائي مثل نقص فيتامين B6 أو مشاكل وراثية أو التعرض لتوتر شديد، ولذلك يمكنك اتباع الطرق التالية للتخلص من مشكلة الشيب المبكر:

النظام الغذائي

من المعروف أن فيتامين B6 موجود بوفرة في اطعمة مثل الكبد وصفار البيض واللحوم والخضروات والحبوب الكاملة، كما ينصح الأطباء بتجنب جميع النكهات والألوان والمواد الحافظة الاصطناعية، والمعدلة وراثيًا، والدهون المتحولة، وشراب الذرة عالي الفركتوز، والسكر المكرر والكافيين.

عصير البصل

كشفت الدراسات العلمية الحديثة أن تطبيق عصير البصل موضعيا على فروة الرأس يمكن أن يقلل وفي بعض الحالات يعكس الشيب المبكر، فلعصير البصل فوائد عديدة للشعر، وذلك لأنه غني بالكبريت والمركبات الأخرى التي تساعد على تخفيف الالتهابات وتقتل الفطريات والجراثيم والطفيليات، والتي يمكن أن تسبب تضرر وتساقط الشعر.

كما يزيل العصير الموجود في البصل تراكم بيروكسيد الهيدروجين على الشعر ويقلل الالتهاب بتوفير الإنزيمات والفيتامينات والمعادن وغيرها من المواد الغذائية الحيوية لنمو الشعر الصحي.

ولعلاج الشيب المبكر بعصير البصل، يمكنك وضع عصير البصل على فروة رأسك وتدليكه برفق أو تمشيطه بالفرشاة، قبل ترك عصير البصل على فروة الرأس لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعة واحدة، وتكرار العملية يوميا للحصول على افضل نتيجة.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

هكذا يضر التدخين بصحة المرأة

فوائد البطاطس المسلوقة للرجيم