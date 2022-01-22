تخلص من قشرة الرأس من خلال 7 علاجات منزلية

قشرة الرأس التي تتميز برقائق الجلد البيضاء المثيرة للحكة على فروة رأسك، يمكن أن تكون غير مريحة ومزعجة للتعامل معها، وقد تسبب أيضًا أعراضًا أخرى، مثل البقع الدهنية على فروة رأسك ووخز الجلد.

ومع ذلك، فمن السهل علاج قشرة الرأس، حيث تقدر بعض التقارير أن هذه الحالة تؤثر على ما يصل إلى 42٪ من الرضع و 1-3٪ من البالغين في جميع أنحاء العالم، وقد تكون قشرة الرأس ناتجة عن عوامل متعددة، بما في ذلك جفاف الجلد والتهاب الجلد الدهني والحساسية لمنتجات الشعر ونمو نوع معين من الفطريات التي تعيش على فروة رأسك.

وفي الواقع على الرغم من وجود الكثير من المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية والمصممة لعلاج قشرة الرأس، إلا أن العلاجات الطبيعية غالبًا ما تكون بنفس الفعالية، وفيما يلي 7 علاجات منزلية بسيطة للتخلص بشكل طبيعي من قشرة الرأس.

علاجات منزلية للتخلص من قشرة الرأس بشكل طبيعي

زيت شجرة الشاي

تاريخيا، تم استخدام زيت شجرة الشاي لعلاج أمراض مثل حب الشباب والصدفية، وثبت أيضًا أن لها خصائص قوية مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، والتي قد تساعد في تخفيف أعراض قشرة الرأس، وفي الواقع، وفقًا لإحدى المراجعات القديمة، فإن زيت شجرة الشاي فعال في مكافحة السلالة المحددة من الفطريات التي يمكن أن تسبب التهاب الجلد الدهني وقشرة الرأس.

علاوة على ذلك، في دراسة قديمة، استخدم 126 شخصًا مصابًا بقشرة الرأس شامبو يحتوي إما على زيت شجرة شاي بنسبة 5٪ أو دواء وهمي يوميًا، وبعد 4 أسابيع، قلل زيت شجرة الشاي من شدة الأعراض بنسبة 41٪ وحسن الدهون والحكة، مقارنة بالدواء الوهمي.

زيت جوز الهند

يشتهر زيت جوز الهند بفوائده الصحية المتعددة، ويستخدم أيضًا كعلاج طبيعي لقشرة الرأس، حيث قد يعمل عن طريق تحسين ترطيب البشرة ومنع الجفاف، مما قد يؤدي إلى تفاقم قشرة الرأس، ووفقًا لبعض الأبحاث، قد يكون زيت جوز الهند فعالًا مثل الزيت المعدني في تحسين ترطيب البشرة عند استخدامه كمرطب.

وتشير أبحاث أخرى إلى أن زيت جوز الهند يساعد في علاج الأكزيما، وهي حالة جلدية قد تساهم في قشرة الرأس، حيث وجدت دراسة أقدم مدتها 8 أسابيع أن وضع زيت جوز الهند على الجلد يقلل من أعراض التهاب الجلد التأتبي، وهو نوع من الأكزيما يتميز بالحكة والالتهاب، بنسبة 68٪.

الصبار (الألوفيرا)

الصبار يضاف غالبًا إلى مراهم البشرة ومستحضرات التجميل والمستحضرات، وعند وضعه على الجلد، قد يساعد في علاج أمراض الجلد مثل الحروق والصدفية والقروح الباردة، ووفقًا لإحدى المراجعات، فإن الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات للصبار قد تحمي أيضًا من قشرة الرأس.

تقليل مستويات التوتر

يُعتقد أن التوتر يؤثر على العديد من جوانب الصحة والعافية، مما يؤثر على كل شيء من الحالات المزمنة إلى الصحة العقلية، وفي حين أن التوتر نفسه لا يسبب قشرة الرأس، إلا أنه قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض مثل الجفاف والحكة، وقد تؤدي مستويات التوتر المرتفعة على المدى الطويل إلى تغيير أو تثبيط نشاط جهاز المناعة لديك، مما قد يضعف قدرة جسمك على محاربة بعض الالتهابات الفطرية وأمراض الجلد التي تساهم في قشرة الرأس.

خل التفاح

ارتبط خل التفاح بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية وغالبًا ما يستخدم كعلاج طبيعي لقشرة الرأس، وهذا لأنه يُعتقد أن حموضة الخل تساعد في تحفيز تساقط خلايا الجلد الميتة على فروة رأسك، ويقال أيضًا أن خل التفاح يوازن بين الأس الهيدروجيني لبشرتك لتقليل نمو الفطريات وبالتالي محاربة قشرة الرأس.

الأسبرين

حمض الساليسيليك هو أحد المركبات الأساسية الموجودة في الأسبرين المسؤول عن خصائصه المضادة للالتهابات، وهذا الحمض هو أيضًا مكون في العديد من أنواع الشامبو المضاد للقشرة، حيث يعمل من خلال المساعدة في التخلص من الجلد المتقشر وتخفيف الرقائق حتى يمكن إزالتها.

وفي دراسة قديمة استمرت 4 أسابيع، استخدم 19 شخصًا مصابًا بقشرة الرأس اثنين من الشامبو يحتويان على إما بيروكتون أولامين وحمض الساليسيليك أو بيريثيون الزنك، وقلل كلا النوعين من الشامبو من قشرة الرأس، لكن الذي يحتوي على حمض الساليسيليك كان أكثر فعالية.

أحماض أوميغا 3 الدهنية

تلعب أحماض أوميغا 3 الدهنية دورًا مهمًا في جسمك، فهي لا تشكل فقط أغشية الخلايا التي تحيط بخلاياك، ولكنها أيضًا ضرورية لوظيفة قلبك وجهاز المناعة والرئتين، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر أوميغا 3 حيوية لصحة الجلد، وهي تساعد في إدارة إنتاج الزيت وترطيبه، وتعزيز التئام الجروح، ومنع الشيخوخة المبكرة.

ويمكن أن يسبب نقص أحماض أوميغا 3 الدهنية مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الشعر الجاف والجلد الجاف وحتى قشرة الرأس، وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث، إلا أن أحماض أوميغا 3 الدهنية قد تقلل من الالتهاب، والذي قد يخفف بدوره من أعراض التهيج وقشرة الرأس.

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