ما هي أسباب انقطاع الطمث المبكر ؟

تبدأ معظم النساء حالة انقطاع الطمث أو كما يعرف باسم سن اليأس بين 45 و 55 عامًا، وفي الواقع يبلغ متوسط عمر انقطاع الطمث في الولايات المتحدة 51 عامًا، وعادة ما يحدث انقطاع الطمث المبكر قبل سن 45.

ويحدث انقطاع الطمث عندما تتوقف المبايض عن إنتاج البويضات، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، حيث أن الإستروجين هو الهرمون الذي يتحكم في الدورة التناسلية.

وتعرف النساء أنهن بدأن في حالة انقطاع الطمث رسميًا عندما لا يكون لديهن فترة لأكثر من 12 شهرًا، والأعراض المصاحبة، مثل الهبات الساخنة، والتي تبدأ قبل فترة طويلة من انقطاع الطمث خلال مرحلة تسمى فترة ما قبل انقطاع الطمث.

وفي الحقيقة، يمكن لأي شيء يضر بالمبيض أو يوقف إنتاج هرمون الاستروجين أن يسبب انقطاع الطمث المبكر، وهذا يشمل العلاج الكيميائي للسرطان أو استئصال المبيض.

ما هي أعراض انقطاع الطمث المبكر ؟

يمكن أن يبدأ انقطاع الطمث المبكر بمجرد أن تبدأي في قضاء فترات غير منتظمة أطول أو أقصر بشكل ملحوظ من دورتك المعتادة، وتشمل الأعراض الأخرى لانقطاع الطمث المبكر ما يلي:

نزيف حاد

فترات تدوم أكثر من أسبوع

فترة زمنية أطول بين الدورات الشهرية

تقلبات المزاج

التغيرات في المشاعر أو الرغبة الجنسية

جفاف المهبل

مشكلة في النوم

الهبات الساخنة

التعرق الليلي

فقدان التحكم في المثانة

أسباب انقطاع الطمث المبكر

الجينات الوراثية

إذا لم يكن هناك سبب طبي واضح لانقطاع الطمث المبكر، فمن المحتمل أن يكون السبب وراثيًا، حيث من المحتمل أن يكون عمرك في بداية انقطاع الطمث موروثًا، كما يمكن أن توفر معرفة متى بدأت والدتك انقطاع الطمث أدلة حول متى ستبدأ لديك نفس الحالة، حيث إذا بدأت والدتك سن اليأس مبكرًا، فمن المرجح أن تفعلي الشيء نفسه أكثر من المتوسط.

عوامل نمط الحياة

قد يكون لبعض عوامل نمط الحياة تأثير على وقت بدء انقطاع الطمث، حيث يؤثر التدخين على هرمون الاستروجين ويمكن أن يساهم في انقطاع الطمث المبكر، كما تشير بعض الأبحاث الموثوقة المصدر إلى أنه من المحتمل أن تعاني النساء المدخنات على المدى الطويل من انقطاع الطمث في وقت أقرب، وقد تبدأ النساء المدخنات في سن اليأس قبل 1 إلى 2 سنوات من النساء اللائي لا يدخن.

قضايا الكروموسوم

يمكن أن تؤدي بعض مشاكل الكروموسومات إلى انقطاع الطمث المبكر، فعلى سبيل المثال، تتضمن متلازمة تيرنر (تسمى أيضًا أحادية الجسم X وخلل التولد الغضروفي) الولادة مع كروموسوم غير مكتمل.

وفي الواقع، النساء المصابات بمتلازمة تيرنر لديهن مبايض لا تعمل كما هو متوقع، وهذا غالبًا ما يجعلهن يدخلن سن اليأس قبل الأوان، أيضًا يمكن أن تسبب مشاكل الكروموسومات الأخرى انقطاع الطمث المبكر، وهذا يشمل خلل التولد التناسلي النقي، وهو اختلاف في متلازمة تيرنر.

أمراض المناعة الذاتية

يمكن أن يكون انقطاع الطمث المبكر أحد أعراض مرض المناعة الذاتية، مثل مرض الغدة الدرقية أو التهاب المفاصل الروماتويدي، وفي أمراض المناعة الذاتية، يخطئ الجهاز المناعي في غزو جزء من الجسم ويهاجمه، ويمكن أن يؤثر الالتهاب الناجم عن بعض هذه الأمراض على المبايض، وبذلك يبدأ انقطاع الطمث عندما تتوقف المبايض عن العمل.

الصرع

الصرع هو اضطراب أو نوبة في الدماغ، ومن المرجح أن تعاني مصابة بالصرع من قصور أولي في المبيض، مما يؤدي إلى انقطاع الطمث، كما يمكن أن يؤثر تغير مستويات الهرمون بسبب انقطاع الطمث على النوبات لدى النساء المصابات بالصرع.

كيف يتم تشخيص انقطاع الطمث المبكر ؟

الوقت المؤدي إلى انقطاع الطمث يسمى ما قبل انقطاع الطمث، خلال هذا الوقت، قد يكون لديك فترات غير منتظمة وأعراض أخرى تأتي وتذهب، وتعتبري عمومًا في سن اليأس إذا قضيتي 12 شهرًا دون نزيف في الدورة الشهرية، وليس لديك حالة طبية أخرى لشرح الأعراض، وقد يكون هذا مؤشرًا على انقطاع الطمث المبكر.

كيف يتم علاج أو إدارة انقطاع الطمث المبكر ؟

لا يتطلب انقطاع الطمث المبكر العلاج بشكل عام، ومع ذلك، هناك خيارات علاجية متاحة للمساعدة في إدارة أعراض انقطاع الطمث أو الحالات المتعلقة به، بحيث يمكن لهذه العلاجات مساعدتك في التعامل مع التغييرات في جسمك أو أسلوب حياتك بسهولة أكبر.

وغالبًا ما يتم علاج انقطاع الطمث المبكر لأنه يحدث في سن مبكرة، حيث يساعد هذا في دعم جسمك بالهرمونات التي يصنعها عادةً حتى تصل إلى سن انقطاع الطمث الطبيعي.

ويشمل العلاج الأكثر شيوعًا العلاج بالهرمونات البديلة، حيث يمكن للعلاج الهرموني الجهازي أن يمنع العديد من أعراض انقطاع الطمث الشائعة، أو قد تتناولين منتجات الهرمونات المهبلية، عادة بجرعات منخفضة، للمساعدة في علاج الأعراض المهبلية.

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