كيف تتخلص من الاحمرار الناتج عن البثور وحب الشباب؟

إذا كنت تعاني من الاحمرار بسبب حب الشباب والبثور المتهيجة، فهناك طرق يمكنك من خلالها تقليل الاحمرار من خلال العناية بالبشرة، وهناك أيضًا بعض النصائح لإخفاء الشوائب حتى تتمكن من التخلص من الاحمرار إلى الأبد.

كيفية تقليل الاحمرار من حب الشباب

تتمثل مفاتيح تقليل الاحمرار الناتج عن حب الشباب في وضع مركبات مضادة للالتهابات بينما تكون لطيفًا على بشرتك، وهذا يعني عدم محاولة استخدام كل مقشر أو منتج مزعج لعلاج حب الشباب.

وفي الحقيقة، إذا قمت بتطبيق الكثير من منتجات إزالة الزيت، فقد تتفاعل بشرتك بالطريقة المعاكسة، مما يعني أنه يمكن أن تبدأ في الإفراط في إنتاج الزيت، مما سيؤدي إلى تفاقم حب الشباب، والهدف هو الحفاظ على بشرتك نظيفة وتطبيق المنتجات المستهدفة لتقليل الاحمرار أثناء شفاء الشوائب.

فيما يلي بعض النصائح لتقليل الاحمرار:

التطهير والتعقيم

نظف البشرة مرتين يوميًا (صباحًا وليلًا) بمنظف لطيف وخالي من العطور بحيث لا يسد المسام.

نياسيناميد

أضف منتجًا مع النياسيناميد إلى روتينك اليومي، حيث أن النياسيناميد هو شكل قابل للذوبان في الماء من فيتامين B3 وقد ثبت أنه يقلل من الالتهاب والاحمرار المرتبطين بحب الشباب، كما يمكنك عادةً العثور عليه في أشكال مصل أو كريم للتطبيق الموضعي.

حمض الساليسيليك

ضعي حمض الساليسيليك الموضعي على الشوائب الحمراء المتهيجة، فهو عامل تقشير له أيضًا خصائص مضادة للالتهابات (مضادة للاحمرار) ومضادة للميكروبات ومضادة للفطريات عند تطبيقه بنسب تتراوح من 0.5 إلى 5 بالمائة.

طمس البثور

ضع في اعتبارك طمس البثور إذا اقتصر الاحمرار على موقع واحد (أو موقعين)، فيمكنك شراء طامس للبثور مصمم لتقليل مظهر البثرة، حيث يحتوي معظمها على حمض الساليسيليك أو النياسيناميد أو فيتامين سي أو مزيج من المكونات المصممة لتقليل مظهر البثرة وتعزيز الشفاء.

الثلج

ضعي كيس ثلج مغطى بالقماش أو قطعة من الثلج على مناطق الاحمرار، واتركيه لمدة 10 دقائق أو أقل.

مضاد للحساسية

استخدم مرطبًا خفيف الوزن ولا يسد المسامات لمنع بشرتك من الجفاف، حيث تتضمن بعض الكلمات الرئيسية التي يجب البحث عنها عند الشراء مادة مضادة للحساسية في مستحضر أو تركيبة هلامية تحتوي عادةً على مرطبات، مثل حمض الهيالورونيك.

وفي الواقع، يمكن لأخصائي الأمراض الجلدية تقييم بشرتك ووصف العلاجات على المستوى الاحترافي، مثل التطبيقات الموضعية أو التقشير الكيميائي أو العلاج بالليزر.

ويمكن أن يشبه حب الشباب أيضًا الوردية، وهي حالة تسبب احمرارًا كبيرًا في الجلد، ونظرًا لأن علاجات الوردية يمكن أن تختلف عن الأساليب التقليدية لمكافحة حب الشباب، فمن الجيد رؤية طبيب الأمراض الجلدية إذا لم تكن متأكدًا.

ويمكنك أيضًا وضع كريم كورتيزون خفيف على بثرة ملتهبة لتقليل الاحمرار والتورم، ولكن يجب أن يتم ذلك باعتدال وفقط كعلاج موضعي، حيث يمكن أن تسبب المنشطات الموضعية نفسها حب الشباب، بالإضافة إلى الآثار الجانبية المحتملة الأخرى مثل ترقق الجلد.

كيفية استخدام المكياج لتغطية احمرار البثور

في بعض الأحيان، حتى أفضل جهودك لتقليل الاحمرار لا تظهر نتائج فورية كافية، وعندما يكون هذا هو الحال، يمكنك استخدام المكياج للتستر على الاحمرار، إليك كيفية البدء:

نظف يديك جيدًا قبل لمس بشرتك.

تنظيف وترطيب البشرة.

استخدمي كونسيلر لاخفاء العيوب، حيث سترغبين في البحث عن كونسيلر يشبه المعجون (سميك)، وفي الواقع تقدم بعض شركات المكياج كونسيلر لتصحيح الألوان باللون الأخضر والتي قد تساعد بشكل خاص على تغطية البثور الحمراء.

استخدمي فرشاة مكياج صغيرة ونظيفة وضعي الكونسيلر فوق البثرة وحولها، مع المزج جيدًا مع بشرتك المحيطة.

في بعض الأحيان، قد تضطرين إلى وضع أكثر من طبقة واحدة من الكونسيلر، حيث يمكنك وضع طبقة الكونسيلر الأولى، والانتظار بضع دقائق، ثم وضع طبقة أخرى.

نظفي فرشاة المكياج باستخدام منظف لطيف أو الكحول بعد استخدامه لإخفاء الشوائب.

سترغب في استخدام منتجات خالية من الزيت عند إخفاء البثرة، خلاف ذلك، ستخاطرين بجعلها أسوأ.

كيفية التخلص من حب الشباب

العناية المتسقة بالبشرة مفيدة لتقليل الاحمرار، وكذلك اعتماد خطة للوقاية من حب الشباب، حيث يجب أن يشمل روتين العناية بالبشرة للوقاية من حب الشباب ما يلي:

التنظيف والتعقيم للبشرة مرتين يوميًا باستخدام منظف لطيف.

تطبيق عوامل موضعية مضادة لحب الشباب، وقد تشمل هذه التطبيقات حمض الأزيلايك أو بيروكسيد البنزويل أو تطبيقات الريتينويد الموضعية (مثل الأدابالين)، وكل منها له قوى مختلفة لمكافحة حب الشباب تتضمن صفات مضادة للميكروبات والتقشير.

يمكنك أيضًا استخدام مقاتلات حب الشباب الطبيعية، مثل زيت شجرة الشاي ومستخلص التوت ومحلول الجلوكونولاكتون، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

ضعي مرطبًا خفيفًا ولا تنس واقي الشمس في الصباح.

لا تضغطي على البثور أبدًا، في حين أن البثرة (خاصة ذات الرأس الأبيض) قد تكون مغرية للضغط، فإن هذا سيجعل الاحمرار أسوأ.

إذا كانت الطرق السابقة لا تساعد في التخلص من حب الشباب، فاستشيري طبيب الأمراض الجلدية.

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