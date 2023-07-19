تفاصيل إطلالات سيرين عبد النور في كليب "هزهزة" من نيكولاس جبران

بعد أن أخرج إيلي فهد أغنية بلقيس فتحي الجديدة التي برهنت عن قدراتها التمثيلية العالية وحققت نجاحًا كبيرًا، يعود من جديد ليظهر سيرين عبد النور بصورة جديدة ليست بعيدة عنها تماما لكن برؤيا مختلفة وصورة عصرية وحديثة.

"هزهزة" هو عنوان الأغنية التي أطلت بها سيرين عبدالنور حيث اختارت لهذا الفيديو كليب إطلالات من توقيع المصمم اللبناني نيكولاس جبران الذي اجتمعت معه لإختيارها أجمل القصات والألوان والأقمشة الصيفية والصاخبة مثل الميتاليك الزهري والأسود أيضا.

وبدأت الاغنية على صوت الممثلة المصرية بدرية طلبة، التي كانت تتحدث عن برج الحوت في ظل هرولة سيرين عبد النور للالتحاق بالباص وهنا تبدأ القصة حيث نرى أشكالًا مختلفة من الناس التي نلتقي بها يوميًا من دون ان ننتبه الى جمال الإختلاف بيننا نحن البشر، وأكملت الأغنية ضمن أجواء مرحة واحتفالية.

تفاصيل إطلالات سيرين عبدالنور في كليب هزهزة:

كانت أحد الإطلالات الجميلة التي أطلت بها المغنية اللبنانية من المصمم اللبناني نيكولاس جبران من مجموعة ربيع وصيف 2023 للأزياء الراقية بـ"بوستييه" باللون الأسود بقماش مخرم "Lace" وقماش الترت اللماع والـ"لاميه" لأسلوب احتفالي وراقي مناسب للجو العام للأغنية ونسقته مع بنطال من الترت اللماع الأسود أيضا.

أما تسريحات الشعر فكانت بسيطة وبعيدة عن التكلف عكس المكياج الذي كان جريئا وقويا من ناحية الألوان التي كانت ملفتة وقوية ومتشبعة و"ميتاليك" أيضا وطريقة ظلال العيون التي تماشت مع الازياء وكانت بأنامل اللبنانية كوليت إسكندر.

إطلالة باللون الأزرق وتفاصيل الريش الأنيقة

بفستان "أوت كوتور" آخر من المصمم اللبناني نيكولاس جبران من مجموعة ربيع وصيف 2023 للأزياء الراقية أيضا، تألقت بإطلالة بفستان قصير بالتطريزات التي تنوعت بين الأبيض والوردي والفضي على أرضة زرقاء من الكريب جورجيت الأنيق وأكملت الإطلالة ببوت قصير من ريش النعام "أوسترش" أكمل الإطلالة الإستعراضية.

إطلالة "ميتاليك" بالوردي والفوشيا الفاتح

اختارت الفنانة الظهور بإطلالة أخر من المصمم اللبناني نيكولاس جبران من مجموعة ربيع وصيف 2023 للأزياء الراقية لكن باللون الوردي والـ"ماجناتيك فوشيا" الفاتح بإطلالة أنثوية أنيقة وراقية بقطعتين منفصلتين بـ"بوستييه" وردي اللون من الباييت اللامع وسروال "ميتاليك" بالدرجات الوردية الأنيقة.

ويذكر أن الأغنية من كتابة ملاك عادل، تلحين محمد بحيى وتوزيع احمد وحيد ونتأمل أن تنال هذه الأغنية إعجاب الجمهور وتكون عودة موفقة لنجمتنا سيرين عبد النور التي نتشوق أيضًا أن نراها بأعمال درامية جديدة.