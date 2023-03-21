البوابة - يعتبر حلو ترايفل من الحلويات سهلة التحضير والتي تناسب كل المناسبات الاجتماعية والأعياد، فهي تتكون من مكونات طازجة تحتوي على طبقات من الكيك الأبيض والفراولة والكاسترد!

تقليديا ، تشمل طبقات ترايفل قطع من الكيك الجاهز ، والكاسترد ، وقطع الفاكهة ، والجيلي والكريمة ، لا توجد قاعدة محددة عند تحضير حلو ترايفل. اختاري المكونات المفضلة لديك واخلطيها وضعيها في طبقات حسب ذوقك!

ترايفل عيد الأم بالفراولة والكريمة

المكونات:

كعكة فانيلا أو فلفيت حسب رغبتك

نصف كوب عصير برتقال

1 كوب كريمة مخفوقة

2 ملاعق كبيرة سكر بودرة

كرز ماراشينو ولوز مقشر للتزيين اختياري

كاسترد (أو بودنغ الفانيليا)

نصف كوب سكر

4 ملاعق كبيرة نشا

6 صفار بيض

4 أكواب حليب

1 كوب كريمة خفيفة

3 ملاعق كبيرة زبدة أو سمن

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 علبة فراولة طازجة

نصف كوب سكر أبيض

3 ملاعق كبيرة من مربى التوت

ترايفل عيد الأم بالفراولة والكريمة

طريقة التحضير:

إذا لم تكن الكعكة جاهزة ، يمكنك تحضيرها حسب تعليمات العبوة أو الوصفة. ويفضل خبزها قبل يوم من إعداد ترايفل، عندما تبرد تقطع إلى مكعبات 1 بوصة . تغسل حبات الفراولة وتقطع إلى شرائح وترش بالسكر. يُضاف مربى التوت وتقلب معاً. تترك في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة على الأقل . في وعاء متوسط الحجم يخفق السكر ونشا الذرة، يضاف صفار البيض تدريجياً ثم الحليب والكريمة . يُسخن الخليط حتى يغلي على نار منخفضة مع التقليب المستمر. يترك ليغلي لمدة دقيقة واحدة أثناء الخفق . يُرفع عن النار وتضاف الزبدة والفانيليا وتسكب في وعاء متوسط الحجم، و تغطى بغلاف بلاستيكي حتى يلتصق به سطح الكاسترد ويترك ليبرد تمامًا ، لمدة ساعتين على الأقل . توضع نصف مكعبات الكيك في قاع طبق التقديم المصنوع من الزجاج الشفاف. ترش قطع الكيك بكمية من عصير البرتقال . ترص نصف حبات الفراولة على الحواف والكيك وتغطى بنصف كمية الكاسترد. تكرر الطبقات مرة أخرى . تخفق الكريمة والسكر البودرة معًا حتى تتشكل قمم ثابتة. وتفرد على أخر طبقة، ثم ترش باللوز المقطع و تُزين بحبات كرز الماراشينو أو الفراولة حسب الرغبة . توضع في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل قبل التقديم حتى يتماسك الكيك. .

ملاحظة:

الكاسترد - استخدمي مزيج بودنغ الفانيليا الفوري بدلاً من الكاسترد.

استخدمي أي نوع من الكعك. الكعكة الطرية ستمتص المزيد من العصائر .

تحفظ ترايفل في وعاء مغطى في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام.

المصدر: Pinterest

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