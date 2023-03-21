البوابة - يعتبر حلو ترايفل من الحلويات سهلة التحضير والتي تناسب كل المناسبات الاجتماعية والأعياد، فهي تتكون من مكونات طازجة تحتوي على طبقات من الكيك الأبيض والفراولة والكاسترد!
تقليديا ، تشمل طبقات ترايفل قطع من الكيك الجاهز ، والكاسترد ، وقطع الفاكهة ، والجيلي والكريمة ، لا توجد قاعدة محددة عند تحضير حلو ترايفل. اختاري المكونات المفضلة لديك واخلطيها وضعيها في طبقات حسب ذوقك!
ترايفل عيد الأم بالفراولة والكريمة
المكونات:
- كعكة فانيلا أو فلفيت حسب رغبتك
- نصف كوب عصير برتقال
- 1 كوب كريمة مخفوقة
- 2 ملاعق كبيرة سكر بودرة
- كرز ماراشينو ولوز مقشر للتزيين اختياري
- كاسترد (أو بودنغ الفانيليا)
- نصف كوب سكر
- 4 ملاعق كبيرة نشا
- 6 صفار بيض
- 4 أكواب حليب
- 1 كوب كريمة خفيفة
- 3 ملاعق كبيرة زبدة أو سمن
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا
- 2 علبة فراولة طازجة
- نصف كوب سكر أبيض
- 3 ملاعق كبيرة من مربى التوت
ترايفل عيد الأم بالفراولة والكريمة
طريقة التحضير:
- إذا لم تكن الكعكة جاهزة ، يمكنك تحضيرها حسب تعليمات العبوة أو الوصفة. ويفضل خبزها قبل يوم من إعداد ترايفل، عندما تبرد تقطع إلى مكعبات 1 بوصة.
- تغسل حبات الفراولة وتقطع إلى شرائح وترش بالسكر. يُضاف مربى التوت وتقلب معاً. تترك في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة على الأقل.
- في وعاء متوسط الحجم يخفق السكر ونشا الذرة، يضاف صفار البيض تدريجياً ثم الحليب والكريمة. يُسخن الخليط حتى يغلي على نار منخفضة مع التقليب المستمر. يترك ليغلي لمدة دقيقة واحدة أثناء الخفق.
- يُرفع عن النار وتضاف الزبدة والفانيليا وتسكب في وعاء متوسط الحجم، وتغطى بغلاف بلاستيكي حتى يلتصق به سطح الكاسترد ويترك ليبرد تمامًا ، لمدة ساعتين على الأقل.
- توضع نصف مكعبات الكيك في قاع طبق التقديم المصنوع من الزجاج الشفاف. ترش قطع الكيك بكمية من عصير البرتقال.
- ترص نصف حبات الفراولة على الحواف والكيك وتغطى بنصف كمية الكاسترد. تكرر الطبقات مرة أخرى.
- تخفق الكريمة والسكر البودرة معًا حتى تتشكل قمم ثابتة. وتفرد على أخر طبقة، ثم ترش باللوز المقطع وتُزين بحبات كرز الماراشينو أو الفراولة حسب الرغبة.
- توضع في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل قبل التقديم حتى يتماسك الكيك..
ملاحظة:
- الكاسترد - استخدمي مزيج بودنغ الفانيليا الفوري بدلاً من الكاسترد.
- استخدمي أي نوع من الكعك. الكعكة الطرية ستمتص المزيد من العصائر.
- تحفظ ترايفل في وعاء مغطى في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام.
المصدر: Pinterest
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